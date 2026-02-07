Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова сформировало проект повестки предстоящего пленарного заседания.
На обсуждение депутатов в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа, разработанные депутатами Мажилиса.
Законопроект направлен на стимулирование бережного потребления газа, цифровизацию и обеспечение прозрачности его учета на внутреннем рынке. Документ предусматривает государственное регулирование деятельности частных газораспределительных организаций, изменение методов тарифообразования и усиление контроля национального оператора в сфере газа и газоснабжения. Соответствующие изменения вносятся в законы «О государственном имуществе», «О газе и газоснабжении», «О естественных монополиях» и «О государственных закупках».
Депутатам также предстоит определить сроки подготовки заключений по новым законопроектам о соглашениях с Республикой Сербия в сфере военно-технического сотрудничества и с Туркменистаном – о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов.