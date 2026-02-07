Сформирован проект повестки

Мажилис
145
Ольга Орлова

Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова сформировало проект повестки предстоящего пленарного заседания.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На обсуждение депутатов в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа, разработанные депутатами Мажилиса.

Законопроект направлен на стимулирование бережного потребления газа, цифровизацию и обеспечение прозрачности его учета на внутреннем рынке. Документ предусматривает государственное регулирование деятельности частных газорас­пределительных организаций, изменение методов тарифообразования и усиление контроля национального оператора в сфере газа и газоснабжения. Соответствующие изменения вносятся в законы «О государственном имуществе», «О газе и газоснабжении», «О естественных монополиях» и «О государственных закупках».

Депутатам также предстоит определить сроки подготовки заключений по новым законопроектам о соглашениях с Респуб­ликой Сербия в сфере военно-техничес­кого сотрудничества и с Туркменистаном – о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов.

#мажилис #заседание #спикер #Бюро

