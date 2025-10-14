Финансы как двигатель прогресса

В нынешнем Послании народу Президент страны подчеркнул, что в респуб­лике начата масштабная модернизация энергоисточников. При этом, по словам Главы государства, энергетический переход – не самоцель, а инструмент устойчивого развития, основанный на реальных возможностях энергосистемы Казахстана и его долгосрочных интересах.

В ближайшие пять лет запланирован ввод 6,3 ГВт зеленой энергии, что сущест­венно увеличит ее долю в энергобалансе. При этом ряд крупных проектов осуществляется с участием иностранных инвесторов, в чем на днях смогли убедиться участники пресс-тура по объектам энергетики, в строительстве и модернизации которых задействованы финансовые средства Азиатского банка развития (АБР).

Директор постоянного представительства АБР в Казахстане Утсав Кумар, принявший участие в пресс-туре, рассказал о поддержке, оказываемой банком в контексте энергетического перехода республики к безуглеродной экономике. Как отметил финансист, за время работы Азиатского банка развития в Казахстане в проекты республики инвестировано 7,5 млрд долларов. В основном это займы для секторов транспорта, энергетики, финансов.

Как известно, Казахстан поставил перед собой весьма амбициозные цели – это сокращение уровня выбросов СО2 на 25% к 2030 году по сравнению с уровнем девяностых годов, а также достижение углеродной нейтральности к

2060-му. АБР ориентируется именно на эти приоритеты.

По мнению эксперта, основные вызовы, стоящие перед энергетическим сектором республики, связаны с очень энергоемкой экономикой, потребляющей весьма большие объемы энергии, выработанной в основном за счет сжигания каменного угля. А это процесс экологически грязный.

Вдобавок существует проблема стареющей инфраструктуры, которую необходимо модернизировать, а также нарастить ее мощность в расчете будущей интеграции в национальную энергетическую систему возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

– Для того чтобы «озеленить» энергетику, потребуется долгосрочное финансирование. И в этом плане АБР мог бы помочь, привлекая капиталы и мобилизуя поступление средств из частных источников, – подчеркнул Утсав Кумар.

Между солнечным трекером и накопительными батареями

На сегодня в проекты, направленные на модернизацию и развитие энергетического сектора Казахстана, Азиатским банком развития инвестировано 543 млн долларов. Поддерживая усилия респуб­лики по расширению сектора возобновляемых источников энергии, АБР предоставил финансирование для двух масштабных проектов по строительству солнечных электростанций на юге страны, где ощущается дефицит электроэнергии.

Первый из них – солнечная электростанция «M-KAT» мощностью 100 МВт, расположенная на юго-востоке Казахстана. Ее уникальная особенность – использование системы солнечных трекеров, которые следят за движением солнца и повышают выработку электроэнергии на 25%. Вторым стал проект строительства солнечной электростанции «Байконыр» мощностью 50 МВт в Кызылординской области.

Поддержка не ограничивается возобновляемой энергетикой, банк содействует снижению выбросов углерода путем финансирования проекта модернизации Алматинской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), работающей на угле. Ее перевод на современные газотурбинные установки позволит заметно улучшить качество воздуха и обеспечить горожан надежным теплоснабжением.

Еще одна ключевая инициатива банка, о которой рассказал Утсав Кумар, – так называемый механизм энергетического перехода (МЭП), цель которого – сокращение выбросов парниковых газов и поддержка Казахстана в достижении долгосрочных целей по декарбонизации.

Между АБР и Казахстаном также подписан меморандум по проведению технико-экономического обоснования пилотного проекта по переводу всех угольных электростанций на более чистые источники энергии.

Особое место в повышении доли ВИЭ, по словам Утсава Кумара, занимает предстоящее воплощение на практике соглашения с Правительством РК относительно строительства нескольких крупных ветряных электростанций общим объемом генерации до 5 ГВт.

Не секрет, что данные источники нестабильны: есть ветер, будет выработка, а если его нет или он слаб – упадет и генерация… Для нивелирования этой проблемы «ветряки» намечено оснастить накопительными батареями.

В Алматы воздух станет чище

Один из долгожданных, имеющих социальную направленность проектов, финансируемых АБР, – модернизация ТЭЦ-2 в Алматы и ее перевод с угля на газ.

Как пояснил журналистам руководитель страновых операций представительства банка в Казахстане Алибек Абдрахманов, по проекту модернизации ТЭЦ-2 в 2023 году подписано кредитное соглашение на 98 млрд тенге.

Для улучшения экологической ситуации и сокращения выбросов в атмосферу Президент республики поручил осущест­вить также крупнейший в истории Алматы экологический проект – построить новую станцию, использующую при генерации тепловой и электроэнергии современные технологии и оборудование.

Согласно выбранным техническим решениям, планируется снизить объем загрязняющих веществ в атмосферу более чем в 13 раз. Станция будет соответствовать европейским экологическим стандартам. Завершить проект планируется в конце 2026-го – начале 2027 года. Над его осуществлением в данное время работает консорциум из трех компаний: Dongfang Electric, PowerChina Sepco1 и PowerChina Hebei Electric Power Engineering.

В процесс строительства вовлечены 2 300 человек. На стадии эксплуатации будут задействованы 249 специалистов. Проектирование энергетического объекта выполнено по техническим требованиям из расчета на 10 баллов землетрясения.

Как в свою очередь рассказал участникам пресс-тура инженер стороны заказчика – АО «Алматинские электрические станции» – Андрей Чибук, имеющий большой опыт работы над данным инвестиционным проектом, стройка началась чуть более года назад – в июле 2024-го, заказанное оборудование для станции уже почти полностью (на 90%) изготовлено и ждет отправки.

Более чем наполовину завершены бетонные работы по фундаментам. Монтаж основного оборудования намечено выполнить до конца нынешнего года, чтобы далее, установив перекрытия над главными корпусами, продолжить монтаж вспомогательной аппаратуры и к весне-лету выйти на поэтапную пусконаладочную работу.

Основное оборудование поставляется из Китая, газовые турбины – из Германии, а генераторы газовых турбин – из США.

По завершении строительства старая станция будет законсервирована и отнесена к резервным мощностям, способным включиться в работу при возникновении каких-то форс-мажорных обстоятельств, скажем, при перебое газовых поставок.