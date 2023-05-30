Шаги по сокращению потерь газа рассмотрели в Правительстве РК

Правительство, Экономика, Энергетика
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Актуальные вопросы развития газовой отрасли рассмотрели на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

С участием руководителей центральных госорганов и национальных компаний обсуждены меры по реализации новых производственных и инфраструктурных проектов, газификации северных и восточных регионов, обеспечению топливом жителей, промышленных объектов и коммунальных предприятий, а также ряд других вопросов.

Было отмечено, что благодаря проводимой работе в ближайшие годы добыча и производство товарного газа в республике должны вырасти в несколько раз.

Отдельно были рассмотрены шаги по сокращению потерь газа, повышению эффективности его использования и учета.

По итогам обсуждения премьер-министр поручил уполномоченным госорганам и заинтересованным нацкомпаниям обеспечить своевременную реализацию мер развития отрасли.

#производство #развитие #Правительство #газ #добыча #потребитель

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