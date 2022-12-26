Шахбаз Шариф поблагодарил руководство Казахстана за помощь народу Пакистана

Он отметил, что дружеские отношения двух стран крепнут день ото дня и вышли на качественно новый уровень.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин встретился с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Встреча состоялась в рамках поездки казахстанской делегации в Пакистан для участия в работе 11-й Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Пакистан, прошедшей в Исламабаде.

Серик Жумангарин поблагодарил премьер-министра Пакистана за теплый прием и передал слова приветствия от имени президента страны Касыма-Жомарта Токаева.

В свою очередь, Шахбаз Шариф выразил благодарность президенту Казахстана за соболезнования и оказанную помощь народу Пакистана, пострадавшему от наводнения. Он отметил, что дружеские отношения двух стран крепнут день ото дня, вышли на качественно новый уровень, о чем свидетельствует проведение нынешней межправительственной комиссии.

Шахбаз Шариф высоко оценил принятые по итогам заседания комиссии решения, включая подписание трех меморандумов о взаимопонимании по авиационному, инвестиционному и банковскому сотрудничеству.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества во взаимных поставках агропродовольственной, фармацевтической продукции, промышленной кооперации в сфере текстильной промышленности, транзитный потенциал обеих стран, в том числе строительство трансафганской железной дороги.

Серик Жумангарин сообщил, что Казахстан поддерживает данный проект и готов рассмотреть различные варианты участия в нем, включая поставку материалов.

Также вице-премьер пригласил пакистанских производителей, занятых в сфере текстильной, фармацевтической промышленности, производстве минеральных удобрений (Engro Corporation) к участию в разработке совместных кооперационных проектов на территории Казахстана. Он подчеркнул, что плодотворное взаимодействие двух стран, несомненно, будет продолжено в дружеском и взаимовыгодном русле.

С пакистанской стороны было предложено рассмотреть потенциал морских портов для транзита казахстанских грузов на рынки Юго-Восточной Азии.