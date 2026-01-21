Следом пошли кадровые перестановки. Сначала был назначен новый главный тренер, которым стал Дмитрий Огай. Он известен как опытный специалист, который дважды приводил свои команды к победе в чемпионате Казахстана. Чуть позже стало известно имя нового спортивного директора ФК «Шахтер». Им стал Арсен Инкарбеков – в прошлом профессиональный футболист, а сейчас – эксперт, придерживающийся современных подходов к развитию детско-юношеского спорта. Перед ними и всей футбольной дружиной стоят две основных задачи: стать чемпионами Первой лиги и вернуться в высший дивизион страны, откуда клуб вылетел в 2024 году.

– Для достижения этих целей в команде уже начался процесс формирования состава, – сообщил спортивный директор ФК «Шахтер» Арсен Инкарбеков. – Сейчас большое количество футболистов находится на просмотре. Селекционная служба начала масштабную работу. Шорт-лист кандидатов у нас достаточно широкий. Среди претендентов молодые футболисты, у которых есть опыт выступлений в Премьер-лиге, Первой и Второй лигах, а также в QJ League.

Сейчас карагандинская команда находится на учебно-тренировочных сборах в Турции. Там футболисты готовятся к новому игровому сезону. Выстраивая тренировочную программу, Дмитрий Огай делает упор на силовую подготовку, работу на выносливость и технико-тактические аспекты. Новый главный тренер «Шахтера» хорошо знает историю карагандинского клуба и хочет вернуть его былую славу.

– Для меня большая ответственность руководить этим легендарным клубом, – сказал главный тренер ФК «Шахтер» Дмитрий Огай после своего назначения. – Он дважды становился чемпионом Казахстана – в 2011 и 2012 годах. Становился обладателем Кубка Казахстана. Стал первой отечественной командой, которая играла в групповом этапе Лиги Европы. Все эти победы стали возможными благодаря группе прекрасных мастеров – выходцев из Карагандинской области.

Сейчас руководство клуба делает ставку на молодых футболистов. Они вместе со своими опытными коллегами участвуют в сборах в Турции. Главный тренер уже определил нескольких фаворитов, в их числе игрок юношеской сборной Али Акылбаев, а также один из лучших бомбардиров QJ League Глеб Макридов.

Надо сказать, что в Карагандинском регионе решено буквально со школьной скамьи растить собственных Пеле и Роналду. В частности, в «фабрику» по выращиванию юных вратарей, защитников и нападающих планируется вложить более 18 млрд тенге. 12 млрд из них пойдет на строительство футбольной академии – со стадионом, крытым манежем и полноразмерным тренировочным полем. Остальные инвестиции будут направлены на развитие детско-юношеского футбола.

Этот процесс уже пошел. В регионе запущен спортивный проект, получивший название «ALGA!» На первом этапе в нем участвуют десять школ из Караганды, Темиртау, Сарани и Абая, где учеников младших классов в рамках урока физкультуры учат играть в футбол. Детям подарили спортинвентарь, а их педагоги прошли обучение и получили тренерскую лицензию UEFA категории D. Со временем количество школ-участниц проекта «ALGA!» будет расти.

– Деньги, вырученные от приватизации «Шахтера», и те бюджетные средства, которые раньше тратились на развитие профессионального футбола, мы отдадим детям, – пообещал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. – Они пойдут на развитие инфраструктуры детско-юношеского спорта. Мы будем строить полноразмерные футбольные поля, крытые манежи, без которых в нашем климате никак нельзя. Свой вклад в развитие детско-юношеского футбола внесет и новый владелец ФК «Шахтер» – известный казахстанский бизнесмен Тимур Турлов. Ему это по должности положено. Ведь он с лета 2025 года является президентом Карагандинской областной ассоциации футбола.