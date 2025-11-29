Шалкарским лесникам передали автомобили и дроны

Экология
12

Новая техника укрепит материально-техническую базу лесного хозяйства и выведет природоохранную деятельность на новый уровень, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

В Шалкарском районе Актюбинской области отметили День работников лесного хозяйства. В этом году специалисты отрасли впервые все одновременно получили 15 служебных автомобилей и 2 современных беспилотника.

Автомобили и спецтехника были распределены между лесными хозяйствами ряда районов региона через лесхоз «Үлкен Борсық». По словам местных специалистов, новые дроны значительно упростят мониторинг лесных массивов, предупреждение пожаров и выявление фактов незаконной вырубки.

По словам специалистов, новая техника укрепит материально-техническую базу лесного хозяйства и выведет природоохранную деятельность на новый уровень.

#Шалкар #дроны #лесники

