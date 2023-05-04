Шанс для спасения мегаполиса

– Одна из главных проблем Алматы – ухудшение экологии. Не считаете ли Вы, что предлагавшееся ранее ограничение высотности зданий за проспектом Аль-Фараби – полумера?

– Действительно, проектирование в современных мегаполисах представляет собой сложную задачу, которая требует учета множества факторов и нетривиальных решений. Наряду с этим важно учитывать экологические аспекты и обеспечивать горожан необходимыми условиями для комфортной жизни.

Другой важной проблемой является обеспечение доступа к общест­венному транспорту, торговым точкам и социальным объек­там. Необходимо учитывать культурные и историчес­кие особеннос­ти города, что в свою очередь нак­ладывает определенные ограничения.

Не секрет, что в то время, когда в Алматы начали вводить первые ограничительные меры по этажности, застройщики бросились скупать участки впрок на северной стороне прос­пекта Аль-Фараби, где сейчас и идет масштабное возведение высотных зданий, которых ранее в городе не было.

Строители понимают, что рис­куют, поэтому форсируют внед­рение современных технологий по сейсмозащите. Считаю, с политикой ограничений мы запоздали, учитывая очевидный факт: с каж­дым новым высотным зданием в верхней части Алматы снижается его проветриваемость, а это способствует усилению смога.

Судя по тому, как высотки, поднявшиеся формально ниже прос­пекта Аль-Фараби, бесцеремонно закрыли вид на горы по улицам Розыбакиева и Сейфуллина, мы скоро можем забыть, как эти вершины выглядят.

Надо признать, что судьба любого города находится в руках его руководства, которому следует проявлять политическую волю, а не идти на поводу у застройщиков. Важно установить единые правила игры, заняв более проактивную позицию.

Алматинцы справедливо возмущаются продолжающейся «точечной» застройкой, которая не только снижает качество жизни горожан, но и оказывает негативное влияние на экологию. В виде одного из требований можно прописать условие, что каждый застройщик обязан выстроить завершенный жилой комплекс, а не просто воздвигнуть очередную высотку.

Здесь важно не рубить сплеча, а заранее объявить, что, к примеру, с 2025 года запрещается застраи­вать участки менее 0,5 гектара. Алматы – пока не самый запущенный случай, из него можно сделать город, привлекательный для турис­тов, учитывая его близость к горной природе.

Понятно, что проблемы, связанные с инфраструктурой, транспортом, изношенными коммуникация­ми, только нарас­тают, но решая срочные вопросы, нельзя забывать о воп­росах концептуальных.

– Вам не кажется, что воплощение самых смелых прихотей застройщиков происходит за счет того потенциала, который был заложен предыдущим поколением архитекторов, пре­дусмотревших большие зеленые зоны вдоль дорог и общественные пространства? Сегодня все эти преимущества стираются на глазах…

– Город должен развиваться органически. К сожалению, наши застройщики сейчас стоят на пути максимального извлечения прибыли из каждого участка земли, не задумываясь о других градострои­тельных аспектах. Да, основная задача любого предпринимателя – извлечение прибыли. При этом он осознает границы дозволенного и в этих рамках извлекает максимальный доход.

Сегодня строительная отрасль – один из локомотивов развития экономики, где внед­ряется много новых технологий, в ее орбиту вовлечено большое число людей. Это маржинальная сфера, но в любом случае властям города надо проявлять политичес­кую волю, занять более принципиальную позицию и думать с перспективой на 30–50 лет вперед.

– Одной из мер по оздоровлению городской экологии уже называлось ограничение по высотности зданий. Насколько это возможно в нынешних условиях?

– Эта мера может соз­дать некоторые трудности. Во-первых, привести к сокра­щению жилой площади и увеличению стоимости строительства, так как для обеспечения достаточного количества жилья на ограниченной территории необходимо строить здания более компакт­ного размера. Но, несмотря на все эти трудности, я считаю, ограничение этажности может стать полезным инструмен­том для обеспечения устойчивого и гармоничного развития городской застройки.

При правильном подходе ограничения могут способствовать созданию красивых и функ­циональных пространств для жизни людей в городе.

В мире существуют различные подходы к ограничению высоты зданий. Например, в Париже были установлены правила соответствия высоте окружающих зданий, чтобы сохранить эстетику застройки. В Лондоне – ограничения на высоту зданий в исторически значимых районах города для сохранения их архитектурного наследия.

Ярким примером развития малоэтажной застройки являются Осло и Стокгольм, которые известны своей высокой жилой плотностью и низкими зданиями. В этом ряду стоит и Барселона, представляющая прекрасный пример совмещения малоэтажной застройки с современной инфраструктурой.

Эти примеры могут быть использованы для развития малоэтажной застройки в Алматы, но при этом необходимо учитывать особенности и инфраструктуру мегаполиса, чтобы выдавать оптимальные решения.

– Логически возникает вопрос: каким образом можно сделать этот вид застройки привлекательным для инвесторов и разработчиков?

– Одним из главных способов является снижение стоимос­ти проектирования и строи­тельства. Для этого можно использовать типовые проекты и технологии, которые были опробованы и применены ранее.

Это снизит затраты на исследование и разработку новых решений. Возможно изучение опыта зарубежных девелоперов и архитекторов. Также можно обратить внимание на использование местных материалов и ресурсов, которые более доступны и дешевы, чем их импортные аналоги.

Еще одним способом повышения доступности являются снижение налоговой нагрузки и привлечение государственной поддержки для проектов малоэтажного строительства. Кроме того, важно учитывать пожелания и нужды конечных

пот­ребителей, чтобы создавать более востребованные и успешные проекты. Это в свою очередь приведет к увеличению интереса инвесторов и застройщиков к данному сектору.

В целом считаю, что повышение доступности и привлекательности малоэтажного строи­тельства – задача не только инвесторов и застройщиков, но и государственных органов, и архитектурного сообщества. Кроме того, можно использовать инновационные подходы к финансированию проектов, такие как краудфандинг или привлечение инвестиций через блокчейн-технологии.

Необходимо проводить маркетинговые исследования, чтобы определить спрос на данное предложение и создавать более востребованные и успешные проекты. Также можно привлекать к сотрудничеству более опытных застройщиков и инвесторов, которые уже имеют опыт в мало­этажном строительстве.

Наконец, государственная поддержка и стимулирование малоэтажного строительства, такие как льготы на землю или налоговые скидки, также могут значительно повысить интерес инвесторов к развитию данного сектора.

В принципах дизайна и планировки малоэтажных комплексов существует много преимуществ, которые способствуют созданию здоровой и благоприятной жилой среды. Это формирование комфортного и безопасного пространства для пешеходов и велосипедис­тов с учетом мест для отдыха, общественных зон и зеленых насаждений. Создание гибридных пространств, объединяю­щих жилые и общественные функции, чтобы обеспечить удобство и доступность к различным услугам и ресурсам. Применение инновационных технологий для повышения энергоэффективности зданий, таких как солнечные панели, система сбора дождевой воды и так далее. Использование «зеленых» технологий в виде озелененных крыш и стен, поз­воляющих уменьшить загрязнение окружающей среды и снизить затраты на кондиционирование воздуха. Разработка дизайна с учетом доступности для людей с ограниченными возможностями.

В целом развитие малоэтажной застройки может существенно влиять на сохранение и развитие культурного нас­ледия города. Оно не создает конфликтов с историческими зданиями и памятниками архитектуры, так как не превышает их в высоту.

Кроме того, при проектировании низкоэтажных комплексов мы можем использовать элементы традиционной архитектуры и внедрять их в современные проекты.