Шанс для спасения мегаполиса Статьи 4 мая 2023 г. 2:00 673 Беседовала Айгуль Турысбекова Есть ли альтернатива многоэтажному строительству в Алматы, где существуют сейсмическая опасность и серьезные экологические проблемы? Своим видением дальнейшего развития города поделился член Союза архитекторов РК Акмырза Турсынбаев. – Одна из главных проблем Алматы – ухудшение экологии. Не считаете ли Вы, что предлагавшееся ранее ограничение высотности зданий за проспектом Аль-Фараби – полумера? – Действительно, проектирование в современных мегаполисах представляет собой сложную задачу, которая требует учета множества факторов и нетривиальных решений. Наряду с этим важно учитывать экологические аспекты и обеспечивать горожан необходимыми условиями для комфортной жизни. Другой важной проблемой является обеспечение доступа к общественному транспорту, торговым точкам и социальным объектам. Необходимо учитывать культурные и исторические особенности города, что в свою очередь накладывает определенные ограничения. Не секрет, что в то время, когда в Алматы начали вводить первые ограничительные меры по этажности, застройщики бросились скупать участки впрок на северной стороне проспекта Аль-Фараби, где сейчас и идет масштабное возведение высотных зданий, которых ранее в городе не было. Строители понимают, что рискуют, поэтому форсируют внедрение современных технологий по сейсмозащите. Считаю, с политикой ограничений мы запоздали, учитывая очевидный факт: с каждым новым высотным зданием в верхней части Алматы снижается его проветриваемость, а это способствует усилению смога. Судя по тому, как высотки, поднявшиеся формально ниже проспекта Аль-Фараби, бесцеремонно закрыли вид на горы по улицам Розыбакиева и Сейфуллина, мы скоро можем забыть, как эти вершины выглядят. Надо признать, что судьба любого города находится в руках его руководства, которому следует проявлять политическую волю, а не идти на поводу у застройщиков. Важно установить единые правила игры, заняв более проактивную позицию. Алматинцы справедливо возмущаются продолжающейся «точечной» застройкой, которая не только снижает качество жизни горожан, но и оказывает негативное влияние на экологию. В виде одного из требований можно прописать условие, что каждый застройщик обязан выстроить завершенный жилой комплекс, а не просто воздвигнуть очередную высотку. Здесь важно не рубить сплеча, а заранее объявить, что, к примеру, с 2025 года запрещается застраивать участки менее 0,5 гектара. Алматы – пока не самый запущенный случай, из него можно сделать город, привлекательный для туристов, учитывая его близость к горной природе. Понятно, что проблемы, связанные с инфраструктурой, транспортом, изношенными коммуникациями, только нарастают, но решая срочные вопросы, нельзя забывать о вопросах концептуальных. – Вам не кажется, что воплощение самых смелых прихотей застройщиков происходит за счет того потенциала, который был заложен предыдущим поколением архитекторов, предусмотревших большие зеленые зоны вдоль дорог и общественные пространства? Сегодня все эти преимущества стираются на глазах… – Город должен развиваться органически. К сожалению, наши застройщики сейчас стоят на пути максимального извлечения прибыли из каждого участка земли, не задумываясь о других градостроительных аспектах. Да, основная задача любого предпринимателя – извлечение прибыли. При этом он осознает границы дозволенного и в этих рамках извлекает максимальный доход. Сегодня строительная отрасль – один из локомотивов развития экономики, где внедряется много новых технологий, в ее орбиту вовлечено большое число людей. Это маржинальная сфера, но в любом случае властям города надо проявлять политическую волю, занять более принципиальную позицию и думать с перспективой на 30–50 лет вперед. – Одной из мер по оздоровлению городской экологии уже называлось ограничение по высотности зданий. Насколько это возможно в нынешних условиях? – Эта мера может создать некоторые трудности. Во-первых, привести к сокращению жилой площади и увеличению стоимости строительства, так как для обеспечения достаточного количества жилья на ограниченной территории необходимо строить здания более компактного размера. Но, несмотря на все эти трудности, я считаю, ограничение этажности может стать полезным инструментом для обеспечения устойчивого и гармоничного развития городской застройки. При правильном подходе ограничения могут способствовать созданию красивых и функциональных пространств для жизни людей в городе. В мире существуют различные подходы к ограничению высоты зданий. Например, в Париже были установлены правила соответствия высоте окружающих зданий, чтобы сохранить эстетику застройки. В Лондоне – ограничения на высоту зданий в исторически значимых районах города для сохранения их архитектурного наследия. Ярким примером развития малоэтажной застройки являются Осло и Стокгольм, которые известны своей высокой жилой плотностью и низкими зданиями. В этом ряду стоит и Барселона, представляющая прекрасный пример совмещения малоэтажной застройки с современной инфраструктурой. Эти примеры могут быть использованы для развития малоэтажной застройки в Алматы, но при этом необходимо учитывать особенности и инфраструктуру мегаполиса, чтобы выдавать оптимальные решения. – Логически возникает вопрос: каким образом можно сделать этот вид застройки привлекательным для инвесторов и разработчиков? – Одним из главных способов является снижение стоимости проектирования и строительства. Для этого можно использовать типовые проекты и технологии, которые были опробованы и применены ранее. Это снизит затраты на исследование и разработку новых решений. Возможно изучение опыта зарубежных девелоперов и архитекторов. Также можно обратить внимание на использование местных материалов и ресурсов, которые более доступны и дешевы, чем их импортные аналоги. Еще одним способом повышения доступности являются снижение налоговой нагрузки и привлечение государственной поддержки для проектов малоэтажного строительства. Кроме того, важно учитывать пожелания и нужды конечных потребителей, чтобы создавать более востребованные и успешные проекты. Это в свою очередь приведет к увеличению интереса инвесторов и застройщиков к данному сектору. В целом считаю, что повышение доступности и привлекательности малоэтажного строительства – задача не только инвесторов и застройщиков, но и государственных органов, и архитектурного сообщества. Кроме того, можно использовать инновационные подходы к финансированию проектов, такие как краудфандинг или привлечение инвестиций через блокчейн-технологии. Необходимо проводить маркетинговые исследования, чтобы определить спрос на данное предложение и создавать более востребованные и успешные проекты. Также можно привлекать к сотрудничеству более опытных застройщиков и инвесторов, которые уже имеют опыт в малоэтажном строительстве. Наконец, государственная поддержка и стимулирование малоэтажного строительства, такие как льготы на землю или налоговые скидки, также могут значительно повысить интерес инвесторов к развитию данного сектора. В принципах дизайна и планировки малоэтажных комплексов существует много преимуществ, которые способствуют созданию здоровой и благоприятной жилой среды. Это формирование комфортного и безопасного пространства для пешеходов и велосипедистов с учетом мест для отдыха, общественных зон и зеленых насаждений. Создание гибридных пространств, объединяющих жилые и общественные функции, чтобы обеспечить удобство и доступность к различным услугам и ресурсам. Применение инновационных технологий для повышения энергоэффективности зданий, таких как солнечные панели, система сбора дождевой воды и так далее. Использование «зеленых» технологий в виде озелененных крыш и стен, позволяющих уменьшить загрязнение окружающей среды и снизить затраты на кондиционирование воздуха. Разработка дизайна с учетом доступности для людей с ограниченными возможностями. В целом развитие малоэтажной застройки может существенно влиять на сохранение и развитие культурного наследия города. Оно не создает конфликтов с историческими зданиями и памятниками архитектуры, так как не превышает их в высоту. Кроме того, при проектировании низкоэтажных комплексов мы можем использовать элементы традиционной архитектуры и внедрять их в современные проекты. #Алматы #строительство #экология #высотки #сейсмическаяопасность