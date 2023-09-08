Шанс на спасение

В период с 1 по 30 сентября пройдет ряд мероприятий в рамках акции «Красный сентябрь», приуроченной к Всемирному дню донора костного мозга, Всемирному дню борьбы с хроническим миелоидным лейкозом, Всемирному дню борьбы с лейкозом. Цель данной кампании, которая проводится в республике уже во второй раз, – привлечь внимание к пациентам, заболевшим лейкемией. Эта проблема актуальна для Казахстана.

– Рак крови составляет 5% в общей структуре онкозаболеваний. Сегодня на учете стоят более семи тысяч человек, ежегодно регистрируются около 1 300–1 400 новых пациентов. За последние десять лет наметилась тенденция к небольшому росту. Одно из возможных объяснений – улучшение и доступность методов диагностики, – говорит врач-гематолог Национального научного онкологического центра (ННОЦ) Асет Куттымуратов.

Если какие-то болезни можно вовремя предотвратить – для этого достаточно своевременно проходить скрининг, то онкогематологию нельзя обнаружить на ранних стадиях. При этом природа возникновения рака крови не установлена по сей день.

– Есть несколько теорий: генетические аномалии, вирусная, стресс, химические мутагены и мутации. Но не у каждого пациента можно точно понять, что именно стало причиной болезни, – констатирует Асет Куттымуратов.

При лечении больных лейкемией первостепенное значение имеет персонализированный подход – возраст пациента, общее состояние здоровья и тип лейкемии. Химиотерапия остается классическим методом. При этом схемы курса постоянно совершенствуются. Таргетная терапия может быть более эффективной при определенных генетических мутациях.

Но важнейшими процедурами в гематологии, которые часто используются для лечения таких заболеваний, как лейкоз, множественная миелома и лимфома, являются трансплантация костного мозга и стволовых клеток. Костный мозг – это мягкая ткань внут­ри костей, которая производит клетки крови, включая гемопоэтические стволовые клетки. При трансплантации здоровые стволовые клетки вводятся в кровоток пациента для замены поврежденного или больного костного мозга. Это могут быть аутологичные трансплантаты с использованием собственных клеток пациента или аллогенные от совместимого донора. Успех этих трансплантаций во многом зависит от таких факторов, как стадия заболевания, возраст, общее состояние здоровья и соответствие доноров.

В Казахстане применяется такой метод лечения и для граждан РК бесплатно в рамках ГОБМП и ОСМС. Выживаемость при проведении трансплантации костного мозга соответствует международному стандарту.

– Подбор донора костного мозга для конкретного пациента – сложная процедура, которая производится по принципу тканевой совместимости донора и реципиента. Совпадение групп крови по системе AB0 при этом не является обязательным. Наибольшие шансы найти донора обычно бывают среди родных братьев и сестер больного: вероятность полной совместимости составляет 25%. Если такой возможности нет, то нужно искать неродственных доноров. Наиболее крупный регистр, насчитывающий свыше 10 миллионов, находится в США. Больше всего доноров среди европейских стран в Германии – более пяти миллионов человек. Всего в Международной поисковой системе доноров костного мозга насчитывается свыше 25 миллионов потенциальных доноров. В Казахстане регистр доноров только один, а донорская база в них крайне мала, по этой причине почти все неродственные трансплантации костного мозга проводятся от иностранных доноров за рубежом, – сообщил врач-гематолог ННОЦ.

Но, как и у любого лечения, здесь тоже есть побочные эффекты. В данном случае, помимо инфекций и рецидива, реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) – это когда донорские клетки атакуют здоровые ткани организма. Для борьбы с этим используются различные методы.

Говоря о перспективах развития в Казахстане такой узкоспециализированной области, как гематология, Асет Куттымуратов подчеркнул:

– В последние годы в мире становится популярной CAR-T-терапия, которая применяется при рецидивах, после трансплантации или при развитии резистентных форм. Результаты исследований показывают, что она эффективна. В Казахстане прорабатывается внедрение этой методики. Надеемся, что в течение пяти лет она будет доступна нашим пациентам.

Также в ближайшее время в Астане планируется открыть новый корпус Национального научного онкологического центра.

– Если раньше мы говорили об очереди на трансплантацию костного мозга, то в новом корпусе количество трансплантационных коек должно увеличиться до 15. Также мы будем иметь возможности проведения неродственных трансплантаций, но для этого необходимо увеличивать донорскую базу, – отметил врач-гематолог.

В рамках акции «Красный сентябрь» 9 сентября в консультативно-диагностическом центре ННОЦ состоится день открытых дверей по заболеваниям крови и кроветворной системы, где жители и гости столицы могут получить бесплатную консультацию высококвалифицированных специалистов.