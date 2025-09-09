Поскольку о необходимости таких преобразований Глава государства открыто и глубоко аргументированно поделился в интервью газете «Аnа tіlі» еще в начале года, такая новость встречена с одобрением. Предлагаемые дискуссии с учетом неординарного характера реформы, думается, позволят не спеша провести общенациональный референдум и внести необходимые изменения в Конституцию. И это совершенно правильный подход. Ведь важная реформа для демократического развития государства начнется только с согласия народа. Если после одобрения обществом будет создан однопалатный Парламент, то он будет соответствовать широко распространенной в мире парламентской традиции. А это будет означать верность избранного общественно-политического курса с учетом вызовов времени. Поскольку в мире геополитическая ситуация далека от желаемой стабильности, то объединение палат позволит ускорить не только принятие нужных законов, но и принять мобильные и важные меры по защите национальных интересов страны.

Что касается цифровой модернизации страны. Еще шесть лет тому назад в своем первом Пос­лании народу «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» Президент Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул: «Наша задача – усилить лидерство в регионе по уровню развития инфокоммуникационной инфраструктуры. Правительству предстоит адаптировать законодательство под новые технологические явления...»

Все последующие годы на фоне нарастающей глобальной технологической конкуренции наш Президент неизменно держал в фокусе своего внимания происходящую в стране цифровую трансформацию, увязывая ее с разработкой и применением искусственного интеллекта. Глава государства неоднократно подчеркивал актуальность задачи: «Наступила новая эпоха, когда, по сути, определяется, какие страны смогут поставить новые технологии себе на службу, а какие в мире останутся в хвосте прогресса. Искусственный интеллект непосредственно участвует в кардинальной трансформации всех отраслей экономики и рынка труда. Думаю, что именно в этом направлении Казахстан должен достичь реального прогресса».

«На основе масштабной цифровизации и активного внедрения технологии искусственного интеллекта мы должны осущест­вить модернизацию экономики», – подчеркнул вчера в своем ежегодном Послании народу Президент РК.

Глубинная цифровая модернизация и развитие искусственного интеллекта стали одними из ключевых тем в этом важном документе. Буквально с первых дней своего президентства Касым-Жомарт Кемелевич придавал и придает особое значение этой актуальной теме. Благодаря этому у нас сегодня появилась возможность не с кондачка, а обдуманно и планомерно строить цифровое государство. К слову, именно по его инициативе были созданы Международный консультативный совет по искусственному интеллекту при Президенте РК, высокотехнологичный центр AlemAI. Реализуется программа AI-Sana по подготовке IT-специалистов в области искусственного интеллекта и развития человечес­кого капитала. Действует крупнейший в Центральной Азии суперкомпьютерный кластер. В промышленную эксплуа­тацию введена национальная цифровая платформа QazTech. Осуществ­лены и многие другие меры, направленные на обеспечение технологического прорыва Казахстана в цифровизации и развитии ИИ, технологий в экономике и других сферах. Сделано, как известно, немало.

Но время выдвигает новые вызовы. Сегодня во всем мире признают искусственный интеллект важнейшим инструментом прог­ресса. Его динамичное развитие не только усилит экономическую конкурентоспособность, но и национальную безопасность. Неспроста 11 августа 2025 года Касым-Жомарт Токаев провел очень важное специальное совещание по вопросам развития искусственного интеллекта, на котором поставил новые задачи. Он также отметил: «Мы добились определенного прогресса в области искусственного интеллекта, но расслабляться нельзя. Необходимо активно работать в этом стратегическом направлении. Считаю эту работу одним из важнейших приоритетов».

Особое внимание тогда Президент заострил на критической важности применения ИИ в здравоохранении. В связи с этим отметим, что в нашем университете успешно ведется такая работа. Наши известные ученые заняты реализацией проекта «Разработка интеллектуальной системы мониторинга и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний с помощью методов глубокого обучения и IoMT (Internet of Medical Things)». Ведется исследование по теме «Использование искусственного интеллекта для раннего выявления рака молочной железы у женщин в Казахстане». Мы также работаем над расширением сферы действия программы обучения AI-Sana, о важности которой сказано в Послании Президента.

В рамках стратегического развития научного потенциала в нашем университете открыт НИИ «Криптология и кибербезо­пасность». Здесь занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями в области защиты информации, разработки отечественных криптографических алгоритмов, создания безопасных коммуникационных систем, анализа угроз и уязвимос­тей цифровой инфраструктуры, а также обу­чением специалистов в области информационной безопасности. На базе института формируется отечественная школа криптографии и разрабатываются национальные стандарты кибербезо­пасности.

Другой наш НИИ «Информационные и высокопроизводительные технологии» нацелен на реализацию конкурентоспособных проектов в сфере цифровизации науки, образования и промышленности, а также подготовку кадров нового поколения в области IТ и суперкомпьютерных технологий.

Казахский национальный университет им. аль-Фараби уделяет приоритетное внимание вопросам преобразования казахского языка в язык науки, созданию искусственного интеллекта на казахском языке, увеличению доли государственного языка в информационных системах и внедрению новых методов его преподавания. С прошлого года КазНУ активно участвует в реализации мегапроекта «Создание большой языковой модели (LLM) для поддержки казахского языка и технологического прогресса».

Признанный во всем мире датско-­американский эксперт цифровой модернизации Якоб Нильсен сказал: «В настоящее время мы переживаем один из редких эпизодов в истории человечества, когда технологии кардинально меняются и у вас есть шанс пост­роить новый мир. Воспользуйтесь этим шансом!»

Такая возможность есть у суверенного Казахстана. Надо не упустить ее.