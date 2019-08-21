Шансов найти живыми пропавших альпинистов нет – Федерация Альпинизма

Общество
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В Федерации Альпинизма Алматы и Федерации Альпинизма и Спортивного Скалолазания РК прокомментировали ситуацию с пропавшими альпинистами на Тянь-Шане, передает Kazpravda.kz.   

"Мы следим за ходом поисково-спасательной операции и полностью доверяем профессионалам альпинистам и спасателям, проводящим поисковые работы. Сложная снежно-погодная обстановка на маршруте и не позволяет вести полномасштабные работы. Совместно с альпинистами Казахстана и Кыргызстана, МЧС РК, Минобороны РК, ФАиСС РК, турфирмой Ак-Сай Тревел было совершено несколько осмотров с вертолета.

Генеральный секретарь ФАиСС РК, Казбек Валиев, лично участвует в поиске пропавших. Вертолет выполнил 8 виражей, был внимательно просмотрен весь склон от перевала Дикий и особенно тщательно район возможного спуска альпинистов от 6500 до 4200.

С сожалением вынуждены признать, что шансов найти живыми Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева нет. Несмотря на это казахстанский борт совершит еще один контрольный облет, после этого ПСР будут завершены", – говорится в сообщении в Facebook.

Хроника НС от компании Ак-Сай Тревел:

4 августа, 2019: Тройка казахских альпинистов начали свою экспедицию на самый суровый семитысячник – пик Победа. Александр Чечулин, Мурат Отепбаев и Андрей Корнеев – альпинисты с большим опытом (более 10 лет), и опытом восхождений на семитысячники.

15 августа, 2019: Ребята сообщили, что Александр Чечулин заболел, и поэтому они приняли решение экстренно спускаться по маршруту Абалакова. При спуске они попадают в лавину, где теряют часть снаряжения.

16 августа, 2019: День, когда группа в последний раз выходила на связь, тогда они и сообщили о том, что Александра Чечулина больше нет в живых. Его тело осталось на высоте 6900 м., Андрей и Мурат продолжили спуск вниз. Спуск по данному маршруту, с учетом погодных условий, должен был занять не менее 4 дней.

18 августа, 2019: Как только установилась погода, наш вертолет совершил облет пика Победы, но следов Казахстанской группы обнаружено не было.

19 августа, 2019: На Южный Иныльчек прибыл борт МЧС Казахстана вместе со спасательной группой.

20 августа, 2019: Прибыл военный борт Республики Казахстан, во главе с альпинистами – Василием Пивцовым и Максутом Джумаевым. Совершил облет и вернулся обратно в БЛ "Каркара".

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