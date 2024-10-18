Шавкат Рахмонов может стать первым чемпионом UFC из Казахстана

Фото: Instagram/ufcrussia

Мы уже сообщали о том, что у Казахстана появилась возможность получить первого в истории чемпиона мира по смешанным единоборствам в самой известной бойцовской лиге планеты – Ultimate Fighting Championship (UFC). Речь, конечно же, идет о долгожданном бое между действующим чемпионом мира в полусреднем весе данного промоушена американцем палес­тинского происхождения Белалом Мухаммадом и нашим соотечественником Шавкатом Рахмоновым, который еще ни разу никому не уступал в бойцовском октагоне.

Этот поединок, который пройдет в ночь с 7 на 8 декабря на знаменитой американской T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, вызывает повышенный интерес буквально у всех поклонников данного вида бойцовского спорта на планете. Таких невероятных соперников в мире смешанных единоборств уже не было довольно давно, а один только послужной список бойцов говорит сам за себя.

Белал Мухаммад не проигрывает в октагоне на протяжении шести последних лет, одержав 11 побед кряду! Всего у него на счету 24 выигрыша в нескольких самых известных промоушенах мира. С 2016 года он стал выступать в UFC, где одержал 15 побед и потерпел всего три поражения на заре вступления в эту лигу. При этом на сегодняшний день он занимает пятую строчку официального рейтинга UFC среди всех лучших бойцов планеты независимо от весовой категории (pound-for-pound). Первую строчку в этом рейтинге занимает россиянин Ислам Махачем (легкий вес), вторую – бразилец Алекс Перейра (полутяжелый вес), на третьей находится легендарный американец Джон Джонс (тяжелый вес), четвертую занимает грузин Илья Топурия (полулегкий вес), и на пятом располагается Белал, выступающий в полусреднем весе. Напомним, в последнем бою в июле этого года Мухаммад завоевал титул чемпиона мира, отобрав решением судей данное звание у британца Леона Эдвардса.

Ну а теперь представим его соперника и нашего соотечественника, несокрушимого Шавката Рахмонова.

До 2014 года Шавкат выступал на любительском уровне, где выиграл титулы чемпиона мира Международной федерации смешанных боевых искусств (WMMAA) и чемпиона Азии. А с октября того памятного года он перешел в профессионалы, где в первом же бою удушающим прие­мом под названием «треугольник» в первом раунде победил россиянина Адама Цурова на турнире M-1 Challenge 52. Далее казахстанец прошел супервпечатляющий путь на профессио­нальной арене, проведя 18 боев и одержав 18 побед. Причем все выигрыши были досрочными – 8 нокаутов и 10 болевыми и удушающими приемами.

С 2020 года Шавкат стал выс­тупать в лучшем бойцовском промоушене мира – UFC, при этом став первым казахстанцем в этой лиге, открыв путь и другим нашим бойцам. В стартовом бою он без особых усилий разобрался с опытным бразильцем Алексом Оливейра, поймав того на прием «гильотина». Последний поединок Рахмонов провел в декабре 2023 года, когда удушающим приемом выиграл у американца Стивена Томпсона. Всего на счету нашего соотечественника шесть выступлений и шесть досрочных побед в UFC.

Наш боец в данный момент не входит в список 15 лучших бойцов планеты в pound-for-pound, но зато занимает четвертую строчку в рейтинге UFC в полусреднем весе. Его опережают тот же Белал Мухаммад, опустившийся на второе место британец Леон Эдвардс и замыкающий тройку лидеров нигериец Камару Усман. Отметим, что два последних бойца также входили в сферу интереса команды Рахмонова, но каким-то образом смогли избежать этих встреч. Белал, возможно, единственный боец, который не стал находить причин для отказа от встречи с Шавкатом, и потому этот бой состоится.

В случае победы Шавкат вознесется на самую вершину бойцовского мира, став при этом первым в истории представителем Казахстана, взявшим один из самых ценных титулов на планете. Что-что, а в UFC не разбрасываются титулами, как, например, это делают в профессиональном боксе, где могут быть одновременно и настоящие, и временные чемпионы, и суперчемпионы, да еще и по разным боксерским организациям, и все это в одном весе. Так, например, наш знаменитый боксер-профессионал Геннадий Головкин был чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO, но из-за различных интриг не смог стать абсолютным чемпионом мира. В боксе довольно странная (фактически абсурдная) ситуация, когда абсолютным победителем может стать лишь тот, кто выиграл титулы сразу в четырех наиболее значимых организациях – WBA (Всемирная боксерская ассоциация), WBC (Всемирный боксерский совет), IBF (Международная боксерская федерация) и WBO (Всемирная боксерская организация), да еще к этому должен быть первым по рейтингу журнала Ринг (The Ring). А вот что хорошо в мире ММА (смешанных единоборствах), так это то, что лучшим из лучших признают именно титул чемпиона UFC. А потому у Шавката Рахмонова есть уникальный шанс стать сильнейшим на планете в своей весовой категории, а со временем повторить этот успех в других весах (для этого немного набрав или, наоборот, понизив свой вес) и потом еще и претендовать на звание лучшего бойца планеты вне зависимости от всех весовых категорий.

Кстати, если говорить об UFC, то мы получили сразу несколько приятных известий, касающихся­ наших спортсменов. Так, уже в предстоящее воскресенье еще один наш соотечественник Асу Алмабаев все в том же Лас-Вегасе проведет бой с бразильцем Матеусом Николау в рамках очередного турнира UFC Fight Night в наилегчайшем весе. Южноамериканец занимает седьмое мес­то в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC, проведя в своей карьере 24 поединка, из которых 19 он выиграл, четыре раза проиграл и один раз довольствовался ничьей. В это же время казахстанец располагается на 14-й строчке данного рейтинга, проведя в своей карьере 22 боя в различных промоушенах, одержав в них 20 побед и дважды уступив соперникам. В UFC Асу дебютировал в августе прошлого года, одержав три победы кряду.

Помимо этого, на днях стало известно и о том, что стан бойцов UFC пополнил казахстанец Дияр Нургожай. Он стал первым бойцом из нашей страны, выигравшим турнир восьмого сезона Претендентской серии президента этого промоушена Даны Уайта (DWCS) в Лас-Вегасе в полутяжелом весе. Наш соотечественник уже во втором раунде нокаутировал поляка Бартоша Шевчика. Для Нургожая это десятая победа и восьмая досрочная в ММА, включающая шесть нокаутов и два сабмишена (удушение или болевой захват). При этом он шестой казахстанец в истории лучшей лиги мира, у кого есть действующий контракт с американским промоушеном, причем полученным из рук самого президента лиги.

Все эти факты говорят о растущем уровне наших бойцов, путь которым в UFC как раз и открыл Шавкат Рахмонов.