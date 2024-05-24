Шесть близнецов оканчивают школу в одном классе в Туркестанской области

Они мечтают получить востребованные профессии и стать достойными гражданами страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Фото: акимат Туркестанской области

Как уточняется, из школы-гимназии №2 имени О. Жанибекова Келесского района Туркестанской области в этом году будут выпускаться 100 выпускников. Из них 6 учеников-близнецов обучаются в одном классе. Выпускники Акылбек и Асылбек, Батпа и Зауре, Аяужан и Аружан также преуспевают в учебе.

«Данабай Акылбек претендует на «Алтын белгі», Данабай Асылбек-на «Үздік аттестат». Мама ребят Жанар Арынова работает учителем в школе. Батпа, воспитывающийся в многодетной семье, хочет открыть швейный цех, а Зауре хочет работать в салоне красоты. Аружан и Аяужан выбирают такие предметы, как «история», «право», чтобы работать в одной и той же юридической сфере», – говорит классный руководитель Ляззат Анаркулкызы.

В акимате добавили, что мероприятие «Последний звонок» для выпускников школы состоится 25 мая.

В этом году в районе выпустится более 2 000 школьников, из них 89 учащихся претендуют на нагрудный знак «Алтын белгі» и 144 учащихся на «Үздік аттестат».