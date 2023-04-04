Шесть домов подтопило в Костанайской области

Более 30-ти жителей этих домов вовремя эвакуировали и предварительно отогнали скот.

Фото: ДЧС Костанайской области

В селе Железнодорожное в Костанайской области из-за интенсивного снеготаяния из берегов вышла река Тюнтюгур, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного Департамента по чрезвычайным ситуациям.

«В оперативных работах задействовано 15 единиц техники и 30 человек спасателей и представителей местных исполнительных органов. Проводится откачка талых вод для разгрузки водопропускных труб, которые не справляются с поступающими притоками», - проинформировали в ДЧС региона.

В селе подтопило 6 двухквартирных домов. Отмечается, что более 30-ти жителей этих домов вовремя эвакуировали и предварительно отогнали скот.

На данный момент ситуация стабильна. Подъем воды в реке не наблюдается.

ДЧС организовали круглосуточное дежурство и мониторинг ситуации, добавили в пресс-службе.