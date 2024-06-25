Шесть медалей завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по греко-римской борьбе

Команда Казахстана по греко-римской борьбе U17 завершила выступление на чемпионате Азии в Иордании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: НОК РК

Нашим «классикам» удалось завоевать шесть наград, в том числе одну золотую. В командном зачете Казахстан занял третье место.

Первым на ЧА стал Шамиль Досбол (до 60 кг). На втором месте завершили турнир Еркебулан Анапия (до 80 кг) и Адлет Тойшы (до 92 кг).

Бронзовые награды остались за Нурдаулетом Кумарулы (до 45 кг), Едыге Толеутаевым (до 51 кг) и Данияром Канагатбеком (до 65 кг).