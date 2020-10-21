Шесть рабочих групп по реформам сформируют в Казахстане. Об этом стало известно в ходе первого заседания Высшего cовета по реформам под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Президент Казахстана предложил в рамках Совета сформировать шесть рабочих групп по каждому из ключевых направлений реформ, куда помимо членов Совета могут входить должностные лица, представители общественных организаций, международные и отечественные независимые эксперты.
Первой группе под руководством Сумы Чакрабарти (внештатный советник Президента, заместитель председателя Высшего совета по реформам) предстоит заняться разработкой эффективной макроэкономической политики, которая должна учитывать такие задачи, как эффективность денежно-кредитной и фискальной политик, налоговой системы, обеспечение устойчивости финансового сектора.
Вторая группа во главе с Руководителем Администрации Президента Ерланом Кошановым будет разрабатывать вопросы реформы судебной и правоохранительной систем. Глава государства считает, что в данном направлении предстоит большой объем работы, и косметическими мерами обойтись уже не получится.
Отдельная группа будет сфокусирована на "перезагрузке" социальной сферы. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по его поручению разрабатывается абсолютно новый для Казахстана документ – Социальный кодекс.
"По сути, этот документ призван систематизировать взаимоотношения между гражданином и государством, четко очертить их взаимные обязательства, а также конкретизировать минимальные социальные гарантии, предоставляемые казахстанцам: от получения дошкольного образования и до пенсионного обеспечения граждан, – отметил Президент.
Также будет создана группа по диверсификации экономики. Касым-Жомарт Токаев высказал твердое убеждение, что это безальтернативный путь для нашей страны. При этом, по его мнению, реально работающих механизмов все еще недостаточно.
"Пока выгоднее добывать сырье, заниматься перепродажами, сидеть "на игле" госзаказов", – заметил Глава государства.
Работа двух вышеуказанных групп будет организована под руководством Премьер-министра.
В пятой группе представители Правительства и Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" будут заниматься вопросами бизнес-регулирования.
Деятельность шестой группы под руководством заместителя Руководителя Администрации Президента Тимура Сулейменова, будет посвящена вопросам современного госуправления и эффективных государственных услуг.
"Перед нами стоит задача придания госаппарату нового качества. Он должен обладать большей гибкостью и полномочиями при принятии решений, брать на себя ответственность с целью достижения искомых результатов. Здесь многое зависит от внедрения современных цифровых технологий. В этом вопросе застой недопустим", – убежден Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана предложил в рамках Совета сформировать шесть рабочих групп по каждому из ключевых направлений реформ, куда помимо членов Совета могут входить должностные лица, представители общественных организаций, международные и отечественные независимые эксперты.
Первой группе под руководством Сумы Чакрабарти (внештатный советник Президента, заместитель председателя Высшего совета по реформам) предстоит заняться разработкой эффективной макроэкономической политики, которая должна учитывать такие задачи, как эффективность денежно-кредитной и фискальной политик, налоговой системы, обеспечение устойчивости финансового сектора.
Вторая группа во главе с Руководителем Администрации Президента Ерланом Кошановым будет разрабатывать вопросы реформы судебной и правоохранительной систем. Глава государства считает, что в данном направлении предстоит большой объем работы, и косметическими мерами обойтись уже не получится.
Отдельная группа будет сфокусирована на "перезагрузке" социальной сферы. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по его поручению разрабатывается абсолютно новый для Казахстана документ – Социальный кодекс.
"По сути, этот документ призван систематизировать взаимоотношения между гражданином и государством, четко очертить их взаимные обязательства, а также конкретизировать минимальные социальные гарантии, предоставляемые казахстанцам: от получения дошкольного образования и до пенсионного обеспечения граждан, – отметил Президент.
Также будет создана группа по диверсификации экономики. Касым-Жомарт Токаев высказал твердое убеждение, что это безальтернативный путь для нашей страны. При этом, по его мнению, реально работающих механизмов все еще недостаточно.
"Пока выгоднее добывать сырье, заниматься перепродажами, сидеть "на игле" госзаказов", – заметил Глава государства.
Работа двух вышеуказанных групп будет организована под руководством Премьер-министра.
В пятой группе представители Правительства и Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" будут заниматься вопросами бизнес-регулирования.
Деятельность шестой группы под руководством заместителя Руководителя Администрации Президента Тимура Сулейменова, будет посвящена вопросам современного госуправления и эффективных государственных услуг.
"Перед нами стоит задача придания госаппарату нового качества. Он должен обладать большей гибкостью и полномочиями при принятии решений, брать на себя ответственность с целью достижения искомых результатов. Здесь многое зависит от внедрения современных цифровых технологий. В этом вопросе застой недопустим", – убежден Касым-Жомарт Токаев.