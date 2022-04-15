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Шесть соток счастья
Любовь Доброта

Все подоконники моей шымкентской квартиры с января уставлены ящиками, в которых подрастает рассада. Будут свои томаты, огурцы, баклажаны, болгарский перец и зелень прямо с грядки.

Земля всегда прокормит. Именно этим постулатом руководствовалось поколение моих родителей, в массе своей стараясь обзавестись дачей. Крохотный надел в шесть соток, а то и всего четыре, был запредельной мечтой трудящихся, живших на одну зарплату.

Кусок земли, пусть и не в частной собственности, но с правом передачи по наследству, воспринимался как залог не то чтобы достатка, а, скорее, уверенности в завтрашнем дне. Всегда можно было рассчитывать на собственный урожай, позволяющий разнообразить семейное меню.

Огромные дачные массивы опоя­сывали крупные промышленные города, внося солидный вклад в выполнение продовольственной программы, разработанной на фоне тотального дефицита продуктов питания. Дачи стали спасением для десятков миллионов людей.

Овощи-фрукты, выращенные в саду и на грядках, на протяжении лета трансформировались в варенья-соленья, аккуратно отправляемые на хранение в подвал хлипкого летнего садового домика. Строить капитальные строения на садовых участках могла только «номенклатура», а трудящийся люд строго контролировали, не давая «разрастись» ни вширь, ни ввысь.

Каждый клочок земли рачительные хозяева обрабатывали, удобряли и рясно поливали потом, чтобы порадовать себя и похвалиться перед соседями щедрым урожаем. Среди дачников сформировалась своя особая субкультура: люди делились семенами и саженцами, рецептами заготовок.

За душевность и простоту общения дачную жизнь тех времен до сих пор многие вспоминают с нос­тальгией. Тогда не было сплошных высоких заборов, никому и в голову не пришло бы их возводить. Дачи огораживали в лучшем случае сеткой-рабицей, а чаще – живой изгородью. Через них одинаково хорошо просматривались грядки и клумбы, под которые хозяйки скрепя сердце выделяли узкие полоски земли.

В какой-то момент представление о дачах, во всяком случае в Шымкенте, резко поменялось. Многие дачные массивы – а их было около десятка – вошли в черту города со всеми вытекающими отсюда последствиями. Их активно скупили по дешевке сельские жители, быстро оценив возможность стать горожанами при минимуме затрат. Новые хозяева принялись расчищать сады и грядки под капитальные дома, сараи и бассейны, рядом с которыми уже и места под огород не осталось. В лучшем случае сохранялась пара-тройка фруктовых деревьев.

Между тем повсеместно отмечается рост цен на продукты питания, прогнозируется их глобальный дефицит. Владельцы 6 соток в этой ситуации оказались в более выигрышной позиции. У них есть отличная возможность не просто провести лето на свежем воздухе, но и вырастить экологически чис­тые овощи-фрукты, которые не всегда сейчас встретишь на рынке. И тем самым решить продовольственную программу как минимум одной семьи.

Благо традиции огородничества еще не совсем утрачены. Остались еще заядлые дачники, для которых шесть соток – не столько отдых, сколько труд на земле. Для них неприемлемо, собираясь на дачу, везти с собой купленные на рынке овощи и фрукты. Совсем другое дело – свои, с грядки, с каплями росы и ароматом бархатцев. А чтобы было что срывать, надо потрудиться.

На юге уже под 30 градусов, земля прогрелась, и самое время высаживать рассаду. Как раз и отпуск подоспел, обещая быть насыщенным и трудовым. А лучший отдых, как известно, – смена деятельности. Так что самое время перевозить рассаду на дачу и приниматься за работу.

Тем более что на земле легче дышится и лучше спится, здесь быст­рее восстанавливается здоровье и улучшается настроение. Да что я вам рассказываю – это чувствовал, наверное, каждый, кто выходил ранним утром на крыльцо, вдыхая ароматы пробуждающегося сада и слушая соловьиные трели, или любовался звездами на ночном небе, засыпая на топчане…

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