Фото: Scott Olson/Getty Images
Происшествия , В мире
Шестеро погибли, десятки пострадали при стрельбе во время парада ко Дню независимости США
В городе Хайленд-Парк, который находится неподалеку от Чикаго, на параде в честь Дня независимости США произошла стрельба, сообщает местный телеканал WGN9. Со ссылкой на источники в полиции канал сообщает о пяти погибших и 16 пострадавших.

После стрельбы в городе и других соседних населенных пунктах отменили дальнейшие праздничные мероприятия, отмечает WGN9.

По данным источника ABC Chicago, стрельба, вероятно, велась с крыши высотного здания. Парад начался в 10 утра по местному времени (18:00 мск), уже через 10 минут его прекратили из-за начавшейся стрельбы, после 11 часов стрелок все еще был активен.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/04/07/2022/62c31e8c9a794714d174b61Стрельба произошла в американском Иллинойсе. Инцидент произошёл на праздновании Дня независимости США. Многие пришли на празднование семьями. Несколько десятков человек получили ранения, всех их доставили в больницу. Шестеро погибли.

В городе Хайленд-Парк, неподалеку от Чикаго, на параде в честь Дня независимости США произошла стрельба. По данным местной полиции, погибли 6 человек, десятки пострадали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Rbc.ru.

По информации ABC Chicago, стрельба велась с крыши высотного здания. Парад начался в 10 утра по местному времени и уже через 10 минут его прекратили из-за начавшейся стрельбы, после 11 часов стрелок все еще был активен.

Многие пришли на празднование семьями. Несколько десятков человек получили ранения, всех их доставили в больницу. Шестеро погибли.

"Стрелок действовал на крыше, и похоже, что доступ к ней по лестнице не был защищен. Найденное оружие проверяют сотрудники местных служб", - сообщил представитель полиции Кристофер Ковелли.

"Мы сидели возле сцены. Стрельба произошла рядом. Сначала я подумал, что шум - это часть парада, но потом увидел, как люди бегут. Это было ужасно. Я волновался за сына", - рассказал очевидец.

После стрельбы в городе и других соседних населенных пунктах отменили дальнейшие праздничные мероприятия, отмечает местный телеканал WGN9.

Также стало известно об ещё одном инциденте в Филадельфии. Двое полицейских получили огнестрельные ранения, также во время празднования. Их доставили в больницу.

В регионе усилены меры безопасности, местами перекрыты дороги. Стражи порядка ищут возможных стрелков.

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