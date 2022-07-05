Шестеро погибли, десятки пострадали при стрельбе во время парада ко Дню независимости США

После стрельбы в городе и других соседних населенных пунктах отменили дальнейшие праздничные мероприятия, отмечает WGN9.
По данным источника ABC Chicago, стрельба, вероятно, велась с крыши высотного здания. Парад начался в 10 утра по местному времени (18:00 мск), уже через 10 минут его прекратили из-за начавшейся стрельбы, после 11 часов стрелок все еще был активен.
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https://www.rbc.ru/society/04/07/2022/62c31e8c9a794714d174b61Стрельба произошла в американском Иллинойсе. Инцидент произошёл на праздновании Дня независимости США. Многие пришли на празднование семьями. Несколько десятков человек получили ранения, всех их доставили в больницу. Шестеро погибли.
В городе Хайленд-Парк, неподалеку от Чикаго, на параде в честь Дня независимости США произошла стрельба. По данным местной полиции, погибли 6 человек, десятки пострадали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Rbc.ru.
По информации ABC Chicago, стрельба велась с крыши высотного здания. Парад начался в 10 утра по местному времени и уже через 10 минут его прекратили из-за начавшейся стрельбы, после 11 часов стрелок все еще был активен.
Многие пришли на празднование семьями. Несколько десятков человек получили ранения, всех их доставили в больницу. Шестеро погибли.
"Стрелок действовал на крыше, и похоже, что доступ к ней по лестнице не был защищен. Найденное оружие проверяют сотрудники местных служб", - сообщил представитель полиции Кристофер Ковелли.
"Мы сидели возле сцены. Стрельба произошла рядом. Сначала я подумал, что шум - это часть парада, но потом увидел, как люди бегут. Это было ужасно. Я волновался за сына", - рассказал очевидец.
После стрельбы в городе и других соседних населенных пунктах отменили дальнейшие праздничные мероприятия, отмечает местный телеканал WGN9.
Также стало известно об ещё одном инциденте в Филадельфии. Двое полицейских получили огнестрельные ранения, также во время празднования. Их доставили в больницу.
В регионе усилены меры безопасности, местами перекрыты дороги. Стражи порядка ищут возможных стрелков.