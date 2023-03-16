Шестилетний ребенок утонул в Атырауской области

Пытаясь его спасти, за ним прыгнул старший брат, но малыш скончался на месте происшествия.

Фото: Kazpravda.kz

В сельском округе Бирлик Курмангазинского района произошел несчастный случай на берегу канала Щучий, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации ДЧС Атырауской области, во время игры один из детей (2016 года рождения) упал в яму на месте раскопок канала. Пытаясь его спасти, за ним прыгнул старший брат (2013 года рождения). Другие дети побежали звать на помощь.

Прибежавшие взрослые достали детей из воды, к сожалению, младший из братьев скончался на месте происшествия.

Второй ребенок был доставлен в районную больницу, его состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей.