Школьник на мотоцикле сбил первоклассницу в Актюбинской области

Происшествия
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Фото с сайта alau.kz
Школьник на мотоцикле сбил первоклассницу в Актюбинской области. ЧП произошло 10 сентября в 20.10 в поселке Кобда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.    

"Несовершеннолетний водитель мотоцикла "Racer 110N", ученик 9 класса, двигаясь по ул.Абулхаир-хана, возле дома 41 допустил наезд на несовершеннолетнюю, которая переходила улицу вне пешеходного перехода", – рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

В результате ДТП первоклассница госпитализирована в Кобдинское ЦРБ.

"В связи с этим просим родителей не позволять своим детям управлять транспортными средствами, чтобы избежать тяжких последствий", – добавили в ведомстве. 

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