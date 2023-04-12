Школьник на угнанном авто слетел с моста в Таразе

В Таразе подросток угнал у отца Audi, не справился с управлением, и машина слетела с моста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Жамбылской области.

Фото: ДП Жамбылской области

"Факты грубого нарушения ПДД, в том числе превышение скорости, зафиксировали видеокамеры Центра оперативного управления. На этот участок в срочном порядке были направлены сотрудники БПП", - говорится в информации.

В результате ДТП пострадавших нет. Подросток, который учится в 10 классе, вместе с родителями был доставлен в отдел полиции.

Проводится соответствующая проверка для направления материала в суд, добавили в полиции.