Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Костанае школьник взломал уличный LED-экран одной из организаций, чтобы показать на нем мемы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Повторив увиденный в соцсетях лайфхак, подросток получил доступ к системе. Сначала прохожие посмеялись, но организация — нет. В полицию поступило заявление, и сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью быстро установили подростка.

В отношении несовершеннолетнего проводится досудебное расследование по факту неправомерного доступа к информационной системе. Его родители будут нести ответственность как законные представители.