Школьников из Астаны обвинили в надругательстве над восьмиклассницей

По информации местного паблика, подозреваемые учатся в 11 классе в одной школе с пострадавшей
По данному факту столичный департамент полиции начал досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Насильственные действия сексуального характера», передает корреспондент Kazpravda.kz
- Назначены необходимые экспертизы. Иная информация согласно статье 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит, – отметили в полиции.
Детский омбудсмен Динара Закиева в своем Instagram сообщила, что факт зарегистрирован 17 января.
"Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Идут следственные действия. С мамой девочки я на связи. С ученицей работает психолог", - пояснила уполномоченный по правам ребенка в Казахстане.
Ранее в своем интервью газете Egemen Qazaqstan глава государства прокомментировал петицию казахстанцев о семейно-бытовом насилии.