Школьников из Астаны обвинили в надругательстве над восьмиклассницей

По данному факту столичный департамент полиции начал досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Насильственные действия сексуального характера», передает корреспондент Kazpravda.kz

- Назначены необходимые экспертизы. Иная информация согласно статье 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит, – отметили в полиции.

Детский омбудсмен Динара Закиева в своем Instagram сообщила, что факт зарегистрирован 17 января.

"Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Идут следственные действия. С мамой девочки я на связи. С ученицей работает психолог", - пояснила уполномоченный по правам ребенка в Казахстане.