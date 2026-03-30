Ученица 10 класса казахской школы-гимназии №10 города Аягоз Аружан Кабдулмаратова разработала эффективный способ создания дорожного покрытия с использованием переработанных пластиковых отходов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Юная исследовательница занимается данным проектом с 7 класса. В результате многолетней работы ей удалось разработать технологию специальной переработки бытового пластика с последующим добавлением его в состав асфальта. Такой подход позволяет значительно повысить прочность дорожного покрытия и увеличить срок его службы.

По оценкам специалистов, дороги, выполненные по данной технологии, в среднем не требуют ремонта в течение 12–18 лет, а более качественные варианты способны прослужить до 20–25 лет.

Кроме того, эко-асфальт является более экономичным по сравнению с традиционными материалами.

Особенностью проекта также является автоматизация контроля качества дорог. На втором этапе Аружан планирует внедрить систему автономных роботов: робот «А» будет выявлять дефекты дорожного покрытия, а робот «В» — оперативно устранять их. Это позволит сократить время ремонта и снизить затраты.

Основная цель проекта — эффективное использование пластиковых отходов для защиты окружающей среды и внедрение инновационных решений в дорожное строительство. Таким образом, проект «Эко-асфальт» вносит реальный вклад в улучшение экологической ситуации региона.