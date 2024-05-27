Школьница разработала устройство, предупреждающее об опасности при паводках

Оно будет оповещать о повышении уровня воды в водоёмах

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Устройство, которое предупредит об опасности во время паводка, разработала школьница из Актюбинской области. С помощью прибора можно наблюдать за уровнем воды в водоёмах. В случае, если он достигнет критической отметки, жителям поступит звуковое сообщение о необходимости покинуть свои дома, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Ученица 11 класса Мартукской средней школы Жансая Аккулова предлагает устанавливать на берегу рек специальные устройства. Они будут оповещать о повышении уровня воды в водоёмах. Мартукский район паводок в этом году обошёл стороной, но контролировать ситуацию будет не лишним, считает автор проекта.

"Как только уровень воды в реке повысится до определённой отметки, на телефоны жителей населённого пункта поступит сообщение об этом. В случае, если вода достигнет критического уровня, прозвучит сигнал тревоги и людям необходимо будет покинуть свои дома", - рассказывает ученица Мартукской средней школы №4 Жансая Аккулова.

В свою очередь Аманбек Ануарбекулы предлагает обеспечивать дома электричеством, используя солнечные батареи. Разрабатывать проект он начал в прошлом году. Особенно пригодятся такие панели, говорит автор идеи, когда из-за порывов на электролиниях жители могут остаться без света. Энергии солнца хватит, чтобы обеспечить работу бытовой техники.

"Солнечная энергия сначала поступает в эту ЛЭД-панель, после этого вся эта энергия впитывается в батарею. После мы можем с помощью Arduino UNO и приложения смартфона в дальнейшем использовать эту энергию", - объясняет ученик Мартукской средней школы №4 Аманбек Ануарбекулы.

Управлять обоими устройств можно с помощью смартфона. В свободное от учёбы время школьники занимаются ещё несколькими научными проектами. Сейчас они ищут способы сохранения и эффективного использования паводковых вод, отмечает телеканал.