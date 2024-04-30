Школьница умерла на уроках в Алматинской области
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Во время занятий девочка почувствовала недомогание и потеряла сознание
Управление образования Алматинской области сообщило о смерти ученицы 4 класса в средней школе имени К. Кошмамбетова Карасайского района, передает Kazpravda.kz.
«Во время занятий 23 апреля девочка 2014 года рождения почувствовала недомогание и потеряла сознание. Медицинская помощь была оказана в соответствии с приказом министра здравоохранения РК. Несмотря на усилия медицинских специалистов, школьница скончалась в машине скорой помощи», – рассказали в управлении.
Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, добавили в управздраве.