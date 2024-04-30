Школьница умерла на уроках в Алматинской области

Управление образования Алматинской области сообщило о смерти ученицы 4 класса в средней школе имени К. Кошмамбетова Карасайского района, передает Kazpravda.kz.

«Во время занятий 23 апреля девочка 2014 года рождения почувствовала недомогание и потеряла сознание. Медицинская помощь была оказана в соответствии с приказом министра здравоохранения РК. Несмотря на усилия медицинских специалистов, школьница скончалась в машине скорой помощи», – рассказали в управлении.