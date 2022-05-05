Школьницу подозревают в убийстве матери в Актобе

Вместе с девочкой под подозрение попал её 19-летний друг, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области, по подозрению в убийстве помещены в СИЗО 19-летний парень и 16-летняя школьница. Их подозревают в убийстве матери девочки.

По данному факту начато досудебное расследование по уголовной статье «Убийство», ведётся следствие.

Иные подробности в полиции комментировать не стали, сославшись на то, что данные досудебного расследования разглашению не подлежат.