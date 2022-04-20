Школьные линейки в честь 9 Мая не планируются – Минобразования РК

Школьные линейки, посвященные 9 мая, проводить не планируется. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает Kazpravda.kz.

Как проинформировали в МОН, в школах в преддверии праздников, отмечаемых 7 и 9 Мая, проводятся классные часы на тему патриотического воспитания, вклада участников войны в победу, любви к Родине, важности мира и согласия. Школьные линейки, посвященные 9 Мая, не планируются.

«В использовании военной одежды и атрибутики, а также в театрализованных сценах нет необходимости. Организациям образования направлены рекомендации», – отметили в Минобразования.