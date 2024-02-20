Школьный переполох

Общество
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Андрей Кратенко

Усилить охрану учебных заведений вынуждены полицейские Северо-Казахстанской области.

фото ДП СКО

Ранее в анонимном Telegram-канале появилось сообщение с угрозами в адрес школьников Петропавловска. Фотографии оружия, а также фото молодого человека в маске со словом «Бог» вызвали переполох в родительских чатах.

Сотрудники департамента полиции СКО оперативно откликнулись и сообщили, что «по факту угроз нападения на школы города Петропавловска проводится проверка», «принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности и усилению охраны в учебных заведениях», «к проверке авторства и содержания данных публикаций подключены сотрудники оперативных служб и профильных подразделений областной и городской полиции». К полуночи субботы 17 февраля аккаунт с угрозами был закрыт.

В понедельник начальник ДП СКО Айдын Кабдулдинов сделал заявление:

– Полиция начала досудебное расследование. Устанавливаются лица, причастные к ложным сообщениям об акте терроризма в школах Петропавловска. Одновременно приняты меры по обеспечению безопасности и усилению охраны в учебных заведениях. Утверждена расстановка сил и средств личного состава во всех учебных заведениях областного центра. Ранее аналогичные сообщения поступали в другие регионы Казахстана из соседнего государства. Данная ситуация находится под моим личным контролем. Призываем население не поддаваться тревожным настроениям и доверять только официальным источникам информации.

Кроме того, полицейские СКО задержали подозреваемого в хулиганстве с применением оружия пос­ле того, как в одном из городских кафе произошел конфликт между двумя группами молодых людей. В потасовке один из участников ссоры получил ножевые ранения и был доставлен в больницу. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали ранее неоднократно судимого 27-летнего жителя Петропавловска.

– На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения, – сообщил начальник УБОП полковник полиции Жандос Басыбаев. – Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

#школьники #Петропавловск #школы #охрана

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