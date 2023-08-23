Шли навстречу людям, а попали в тупик

Причиной раздора стала небольшая территория в жилом «кубике», сформированном соседними домами на трех улицах: Назарбаева, Муканова и Ульянова. Жители боятся, что из-за строительства внутри двора-«кубика» элитного дома они останутся без детской площадки, парковки и даже места под мусорные контейнеры.

Своими корнями конфликт уходит в начало 2000-х, когда городские чиновники передали в частные руки территорию внут­ри «кубика». Позже этот участок неоднократно перепродавался. И вот теперь новый владелец поставил забор и заявил о том, что намерен строить здесь элитный многоквартирный дом.

– В 2006 году данный участок был выведен из жилищного фонда решением акимата, – рассказывает представитель инициативной группы жильцов Алексей Трифонов. – С этого времени участок не эксплуатировался и не застраивался. Жители двора использовали территорию как парковку, детскую площадку и место для отходов. В 2021-м поя­вился первый застройщик, но вскоре пропал. В мае 2023 года «нарисовался» новый. Спорный участок огорожен, мусорные контейнеры вывезены.

Жильцы «кубика» пытаются выяс­нить, почему территория двора была выведена из жилищного фонда? Но даже не это главное. Они категорически против стройки, ибо новый дом заменит парковку и детскую площадку, перегородит путь для пожарных машин и скорой помощи, в общем, сделает менее безопасной среду обитания.

Подписи под петицией протеста поставили более 200 человек.

Застройщик из Кокшетау – директор ТОО «Tamila Invest» Марат Жакетов подтвердил, что его фирма в 2023 году выкупила землю под строительство пятиэтаж­ного дома бизнес-класса. Проект прошел строительную экспертизу, выдан талон на начало стройки. Технические условия на подключение к инженерным сетям согласованы.

В городском акимате Петропавловска подтвердили, что оснований для отказа нет – проект соответствует генеральному плану города, проекту детальной планировки и целевому назначению участка.

За поддержкой инициативная группа обратилась в филиал партии «Amanat». Жильцы заявили, что новая стройка непременно ухудшит их жилищные условия. Кроме того, они ходили в городской акимат, там их выслушал заместитель руководителя управления строительства и архитектуры Петропавловска Сакен Утебаев. В ответ на претензии он заявил, что не выдавать застройщику разрешение на строительство компетентные органы не имели права.

– Данный участок был приобретен еще в 2006 году для строительства дома. Почему его не изъяли, пока он не использовался, – это вопросы к земельной инспекции. Наш основной документ – генеральный план города, утвержденный в 2007 году. На его основании разработан проект детальной планировки, в котором предусмотрено строительство этого здания. В 2021-м застройщики получили архитектурно-планировочное задание, и оно соответствовало градостроительной документации, – пояснил Сакен Утебаев.

В 2023 году земельный участок был перепродан новому застройщику, который и получил разрешение на строи­тельство.

Такой ответ не удовлетворил жильцов, и теперь они намерены защищать свои права в суде. Для составления судебного иска акимат готов предоставить нужную документацию.

Земельный скандал в «кубике» далеко не первый в городе. Противоречия зародились в 2004–2007 годах, когда в Петропавловске распродавали земли. В частные руки отошли даже некоторые газоны и пешеходные дорожки. До поры до времени эти потенциальные конфликты спали и прессовались, точно в тюбике. Стоило открутить колпачок, и страсти потекли наружу…

Так, например, несколько десятков жителей Петропавловска потеряли в среднем по 400 тыс. тенге, согласившись на предложение акимата выбрать квартиры взамен домов, попавших под снос.

В числе пострадавших оказались жители микрорайонов «Копай» и «Жас өркен». Узнав о том, что их дома попадают под снос, они самостоятельно выбирали себе квартиры на вторичном рынке согласно технической спецификации. Площадь квартиры зависела от площади сносимого жилья.

Далее у каждого получалась своя история. Кто-то дал в задаток 200 тыс. тенге, кто-то – 300 тыс. Кому-то пришлось собирать пакет документов для участия в госзакупках, оплачивать оценку недвижимости, вносить деньги за размещение информации на сайте. К сумме задатка прибавлялись и эти расходы.

А потом появилась новость о том, что квартиры выкупать не будут из-за чрезмерного завышения цен. Да и сама схема выкупа, дескать, не слишком прозрачная – в ней присутствуют коррупционные риски. Аким Петропавловска Серик Мухамедиев признал даже, что цены на рынке жилья «подогрел» сам акимат, выкупая квартиры по космическим ценам.

В этой связи по инициативе акима области создана комиссия, в которую вош­ли депутаты, общественники. Вместе они будут решать, по какой цене можно выкупать жилье.

– Своим желанием пойти навстречу жителям мы сами себя загнали в тупик, – сказал Серик Мухамедиев.

Но как теперь быть людям, которых акимат ввел в заблуж­дение? Они ведь изрядно потратились, а как вернуть деньги – никто не говорит.