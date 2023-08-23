Шли навстречу людям, а попали в тупик Общество 23 августа 2023 г. 3:00 9 Андрей Кратенко Против постройки элитного дома в своем дворе выступили жильцы так называемого «кубика» в Петропавловске. рисунок Николая Веревочкина Причиной раздора стала небольшая территория в жилом «кубике», сформированном соседними домами на трех улицах: Назарбаева, Муканова и Ульянова. Жители боятся, что из-за строительства внутри двора-«кубика» элитного дома они останутся без детской площадки, парковки и даже места под мусорные контейнеры. Своими корнями конфликт уходит в начало 2000-х, когда городские чиновники передали в частные руки территорию внутри «кубика». Позже этот участок неоднократно перепродавался. И вот теперь новый владелец поставил забор и заявил о том, что намерен строить здесь элитный многоквартирный дом. – В 2006 году данный участок был выведен из жилищного фонда решением акимата, – рассказывает представитель инициативной группы жильцов Алексей Трифонов. – С этого времени участок не эксплуатировался и не застраивался. Жители двора использовали территорию как парковку, детскую площадку и место для отходов. В 2021-м появился первый застройщик, но вскоре пропал. В мае 2023 года «нарисовался» новый. Спорный участок огорожен, мусорные контейнеры вывезены. Жильцы «кубика» пытаются выяснить, почему территория двора была выведена из жилищного фонда? Но даже не это главное. Они категорически против стройки, ибо новый дом заменит парковку и детскую площадку, перегородит путь для пожарных машин и скорой помощи, в общем, сделает менее безопасной среду обитания. Подписи под петицией протеста поставили более 200 человек. Застройщик из Кокшетау – директор ТОО «Tamila Invest» Марат Жакетов подтвердил, что его фирма в 2023 году выкупила землю под строительство пятиэтажного дома бизнес-класса. Проект прошел строительную экспертизу, выдан талон на начало стройки. Технические условия на подключение к инженерным сетям согласованы. В городском акимате Петропавловска подтвердили, что оснований для отказа нет – проект соответствует генеральному плану города, проекту детальной планировки и целевому назначению участка. За поддержкой инициативная группа обратилась в филиал партии «Amanat». Жильцы заявили, что новая стройка непременно ухудшит их жилищные условия. Кроме того, они ходили в городской акимат, там их выслушал заместитель руководителя управления строительства и архитектуры Петропавловска Сакен Утебаев. В ответ на претензии он заявил, что не выдавать застройщику разрешение на строительство компетентные органы не имели права. – Данный участок был приобретен еще в 2006 году для строительства дома. Почему его не изъяли, пока он не использовался, – это вопросы к земельной инспекции. Наш основной документ – генеральный план города, утвержденный в 2007 году. На его основании разработан проект детальной планировки, в котором предусмотрено строительство этого здания. В 2021-м застройщики получили архитектурно-планировочное задание, и оно соответствовало градостроительной документации, – пояснил Сакен Утебаев. В 2023 году земельный участок был перепродан новому застройщику, который и получил разрешение на строительство. Такой ответ не удовлетворил жильцов, и теперь они намерены защищать свои права в суде. Для составления судебного иска акимат готов предоставить нужную документацию. Земельный скандал в «кубике» далеко не первый в городе. Противоречия зародились в 2004–2007 годах, когда в Петропавловске распродавали земли. В частные руки отошли даже некоторые газоны и пешеходные дорожки. До поры до времени эти потенциальные конфликты спали и прессовались, точно в тюбике. Стоило открутить колпачок, и страсти потекли наружу… Так, например, несколько десятков жителей Петропавловска потеряли в среднем по 400 тыс. тенге, согласившись на предложение акимата выбрать квартиры взамен домов, попавших под снос. В числе пострадавших оказались жители микрорайонов «Копай» и «Жас өркен». Узнав о том, что их дома попадают под снос, они самостоятельно выбирали себе квартиры на вторичном рынке согласно технической спецификации. Площадь квартиры зависела от площади сносимого жилья. Далее у каждого получалась своя история. Кто-то дал в задаток 200 тыс. тенге, кто-то – 300 тыс. Кому-то пришлось собирать пакет документов для участия в госзакупках, оплачивать оценку недвижимости, вносить деньги за размещение информации на сайте. К сумме задатка прибавлялись и эти расходы. А потом появилась новость о том, что квартиры выкупать не будут из-за чрезмерного завышения цен. Да и сама схема выкупа, дескать, не слишком прозрачная – в ней присутствуют коррупционные риски. Аким Петропавловска Серик Мухамедиев признал даже, что цены на рынке жилья «подогрел» сам акимат, выкупая квартиры по космическим ценам. В этой связи по инициативе акима области создана комиссия, в которую вошли депутаты, общественники. Вместе они будут решать, по какой цене можно выкупать жилье. – Своим желанием пойти навстречу жителям мы сами себя загнали в тупик, – сказал Серик Мухамедиев. Но как теперь быть людям, которых акимат ввел в заблуждение? Они ведь изрядно потратились, а как вернуть деньги – никто не говорит. #акимат #жилье #строительство #Петропавловск #ЖК #двор #кубик