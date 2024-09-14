Шоссе Коргалжын частично перекроют в Астане

Фото: акимат Астаны

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщает о проведении работ по ремонту дорожного полотна правой стороны шоссе Коргалжын на подходе к проспекту Туран.

В этой связи с 14-15 сентября текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано согласно приложенной схеме.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.