Шоссе Коргалжын частично перекроют в Астане
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Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, передает Kazpravda.kz
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщает о проведении работ по ремонту дорожного полотна правой стороны шоссе Коргалжын на подходе к проспекту Туран.
В этой связи с 14-15 сентября текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано согласно приложенной схеме.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.