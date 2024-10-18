Шоумен Турсынбек Кабатов из-за болезни перенес все свои концерты на 2025 год

Бывший КВНщик попал в больницу. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram, передает Kazpravda.kz

Фото: tursynbek_kabatov

Популярный комик сообщил, что перенес все концерты на 2025 год, которые он запланировал в текущем году в честь своего 45-летия. Однако подробностями и причинами госпитализации шоумен не поделился.

«Дорогие зрители! По состоянию здоровья я лег в больницу. Поэтому сообщаю, что концерты, которые я запланировал на 45 лет, перенесены на 2025 год! С нетерпением жду встречи с вами!» - написал Кабатов.

Отметим, что 10 октября 2024 года артист отметил свое 45-летие.