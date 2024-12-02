Шторм «Бора» обрушился на Грецию, есть жертвы

Происшествия
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На остове Родос разрушены дороги и мосты, введен запрет на движение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Еuronews

Скрин с видео Еuronews

Шторм «Бора» обрушился на Грецию, проливные дожди привели к наводнениям и оползням.

На острове Лемнос погибли два человека, жителей деревни Контиас призвали эвакуироваться из-за опасений, что дамба может переполниться.

Удар стихии также затронул остров Родос, местные власти ввели запрет на движение, так как многие дороги сильно повреждены и мосты разрушены. В понедельник будут закрыты школы. Местных жителей призывают не выходить на улицу.

Губернатор региона Южные Эгейские острова Гиоргос Харзимаркос сообщил, что в субботу на Родосе в течение 16 часов не прекращались дожди, и объем выпавших осадков составил 300 мм, что эквивалентно 80% объема воды, скопившейся во время смертоносного наводнения в испанской провинции Валенсия в конце октября.

#происшествия #Греция

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