Шторм «Бора» обрушился на Грецию, есть жертвы

На остове Родос разрушены дороги и мосты, введен запрет на движение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Еuronews
Шторм «Бора» обрушился на Грецию, проливные дожди привели к наводнениям и оползням.
На острове Лемнос погибли два человека, жителей деревни Контиас призвали эвакуироваться из-за опасений, что дамба может переполниться.
Удар стихии также затронул остров Родос, местные власти ввели запрет на движение, так как многие дороги сильно повреждены и мосты разрушены. В понедельник будут закрыты школы. Местных жителей призывают не выходить на улицу.
Губернатор региона Южные Эгейские острова Гиоргос Харзимаркос сообщил, что в субботу на Родосе в течение 16 часов не прекращались дожди, и объем выпавших осадков составил 300 мм, что эквивалентно 80% объема воды, скопившейся во время смертоносного наводнения в испанской провинции Валенсия в конце октября.