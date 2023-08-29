Штормовое предупреждение объявили на Тайване из-за приближения тайфуна

Штормовое предупреждение было объявлено в акватории Тайваня из-за приближающегося супертайфуна «Саола». Об этом в понедельник, 28 августа, заявило Центральное метеорологическое управление острова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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Ожидается, что через сутки супертайфун окажется примерно в 240 км от самой южной точки Тайваня — мыса Элуаньби. В этой связи судам рекомендовано покинуть северную часть пролива Лусон (также известную как пролив Баши), который разделяет Тайвань и Филиппины.

Согласно прогнозу, в среду вечером или в ночь на четверг расстояние от центра тайфуна до побережья острова может составить около 100 км. Затем «Саола» направится в сторону южной китайской провинции Гуандун.

В конце июля и начале августа жители Китая пострадали от последствий супертайфуна «Доксури». Для помощи гражданам власти мобилизовали различные спасательные силы, чтобы эвакуировать жителей, отремонтировать дороги, а также восстановить электроснабжение и связь.

9 августа стало известно, что число погибших от наводнения в Пекине выросло до 33 человек. В общей сложности стихийные бедствия затронули 1,29 млн человек. Кроме того, 59 тыс. зданий были обрушены, а 147 тыс. сильно повреждены.