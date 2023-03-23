Штормовое предупреждение: синоптики предупредили о резком таянии снега и подтоплениях 24 марта
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Теплая погода приведет к таянию снега и подтоплениям в пяти регионах страны, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах из-за тумана, ветра и интенсивного снеготаяния.
Так, в период с 24 по 26 марта в связи с повышением температуры воздуха возможны резкие подъемы уровня воды в реках и разливы в Актюбинской, Костанайской, Улытауской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.