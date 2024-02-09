Штормовой ветер продолжит бушевать в Астане – Казгидромет

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По данным синоптиков, в Астане сегодня, 9 февраля, ожидаются метель, гололед, ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, ночью и утром 9 февраля временами 30 м/с и более.

В ДЧС попросили горожан не отпускать на улицу детей и по возможности не выходить самим.