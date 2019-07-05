Штраф в 9 млн тенге обязали заплатить чиновника из Карагандинской области
Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Бухар-Жырауского района Карагандинской области приговорили к выплате крупного штрафа за коррупционное преступление, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
"Абдильдин Н. получил взятку от представителя подрядной организации за безпрепятственное подписание актов выполненных работ и перечисление денежных средств, выделенных на зимнее содержание автомобильных дорог. 25 июня приговором Бухар-Жырауского районного суда Абдильдин Н. осужден к штрафу в размере 9 миллионов тенге", – говорится в сообщении.
Отмечается, что осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
Судом установлен срок для уплаты и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы.