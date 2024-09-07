«Штрафстан» или же все по делу?..

Сделал – получи

Казахстанцы нет-нет да и сетуют в соцсетях, что в нашей стране и штрафов, мол, миллион, и придуманы они исключительно ради пополнения казны, а «преступление» и яйца выеденного не стоит. Но так ли это на самом деле?

Навскидку сказать, сколько всего видов штрафов действует в нашей стране, не так-то просто: кодексов много, а того, что в соответствии с ними можно нарушить, – еще больше. С другой стороны – предупрежден, значит вооружен, да еще и расписано от и до, за что может прилететь наказание.

Так что вывод напрашивается один: знаешь закон, следуешь ему – никто штрафовать не будет. Наказания, в том числе финансовые, преследуют банальную цель – привлечь к ответственности исключительно правонарушителей. А еще – закрепить в обществе нормы поведения, которые сведут на нет те негативные проявления, за которые штрафы и налагаются.

Любому государству гораздо интереснее и выгоднее, чтобы его граждане чтили закон и порядок, чем пополняли казну штрафами.

Этой же позиции придерживается и Министерство внутренних дел. Не так давно в кулуарах Мажилиса Парламента журналисты задали вопрос главе МВД Ержану Саденову: почему же в респуб­лике большие штрафы, да еще и так много? Из-за этого, мол, и появилось неприятное слово «Штрафстан».

– Все действия направлены на то, чтобы не нарушать закон и элементарные правила. Соответственно, принцип неотвратимости наказания должен быть, – отреагировал министр.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, за последний год общее число и сумма административных штрафов, налагаемых на граждан Казахстана, достигли исторического максимума: в 2023 году казахстанцы проштрафились на 142 млрд тенге, взыскать удалось 99 млрд. Тройка лидеров по наибольшему количеству административных правонарушений стабильна из года в год: Алматы, Астана и Шымкент.

За что чаще всего штрафуют казах­стан­цев? Один из самых наиболее оплачиваемых штрафов – за превышение скорости до 20 км⁄ч, обойдется он в 5 МРП, то есть 18 460 тенге. Столько же грозит за не пристегнутый во время езды за рулем ремень безопасности.

Автолюбители вообще самые проштрафившиеся товарищи: ежегодно на дорогах фиксируется около трех миллионов нарушений ПДД. Лидеры, как мы уже отметили выше, – вечно куда-то спешащие, следом идут не имею­щие страховку, а замыкают тройку антилидеров водители, игнорирующие дорожные знаки и разметку.

А как у них?

Все, как известно, познается в сравнении. Вот и давайте посмотрим, а как в других странах?

Вот, например, у нас самый высокий «дорожный» штраф составляет 50 МРП, то есть 184 600 тенге – за управление автомобилем лицом, уже лишенным водительских прав, или же такую сумму оплатит водитель, самовольно покинувший место ДТП. Превышение скорости даже на 40 км\час карается 10 МРП. А вот в Швейцарии, например, один из водителей получил штраф в миллион долларов за езду на скорости 290 км⁄ч. Байка это или нет – не проверишь, но на просторах Интернета этим пугают повсеместно.

Столько же – штраф почти в миллион долларов – в 2010 году заплатил водитель в США, разогнавшийся до 300 км⁄ч. Другой водитель на Ferrari ехал на скорости 136 км⁄ч в зоне действия знака 85 км⁄ч, за что и был оштра­фован на 327 000 долларов.

В Финляндии своя система расчета штрафов: там используется показатель годового дохода. Два года назад бизнесмену с годовым доходом 11,5 млн долларов прилетело «письмо счастья» за превышение скорости – 200 000 долларов.

В Японии проезд на красный свет обойдется нарушителю в 420 долларов, а у нас – 36 920 тенге. Там же езда в нетрезвом состоянии будет «стоить» нарушителю 8 700 долларов.

Заключением карают водителей в Норвегии – 18 суток за превышение скорости или могут отправить на общественные работы. А вообще сумма штрафа за это правонарушение равняется 10% от годового дохода водителя.

В процентах взымают штрафы и в Великобритании: за нарушение скоростного режима, например, водителю придется заплатить 175% от своего недельного дохода.

И смех и грех

Но давайте отвлечемся от ПДД – в мире существует множество штрафов и за другие правонарушения. Иногда довольно экзотические.

Так, например, достопочтенный 85-летний пенсионер из Дюссельдорфа (Германия) был оштрафован за «использование автобусной остановки не по назначению». Вся вина дедушки заключалась в том, что он ненадолго присел на скамейку отдохнуть, не собираясь при этом никуда ехать на городском транспорте.

Ему пришла квитанция с требованием уплатить в городскую управу 35 евро – видимо, за амортизацию остановочного комплекса и за то, что сбил с панталыку водителей автобусов. История получила широкую огласку, и штраф аннулировали за отсутствием состава правонарушения, а городские власти принесли пенсионеру извинения.

В Германии же можно получить штраф за высунутый язык – дразниться нехорошо, а еще за размахивание руками и стучанию себя по лбу перед собеседниками...

А вот в Италии, к примеру, запрещено возводить песчаные замки на некоторых пляжах – они-де могут помещать отдыху других. Нарушителям грозит штраф до 250 евро.

В Швейцарии нельзя нарушать покой соседей спуском воды в туалете после 22.00 – тоже прилетит штраф.

На Аляске нельзя будить спящих медведей ради фотографий! Тут, думается, расплата может настичь гораздо раньше квитанции. Вот нам бы хорошо такой закон, особенно вспоминая недавний случай в алматинском зоопарке, когда посетитель пытался разбудить спящего льва, кидая в него камни...

В Австралии в штате Виктория запрещено появляться в общественных местах в розовых штанах по воскресеньям после полудня! В передовом Сингапуре вообще можно схлопотать штраф за много чего – от неприкрытых плеч в храме до выкинутой не там, где надо, жвачки. Не зря это крохотное государство называют «страной штрафов».

Так что, ругая отечественную систему, не стоит забывать, что не везде хорошо, где нас нет. В конце концов, мы можем позволить себе посидеть в розовых штанах на остановке после полудня, размахивая руками...