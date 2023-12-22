Штрафы на 27 млн тенге накатал водитель в Туркестане
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Автомобиль лихача находится на штрафстоянке, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
Сотрудникам патрульной полиции по программе «Коргау» поступил сигнал о 47-летнем водителе автомобиля с солидным долгом.
«Полицейские установили, что владелец автомашины Toyota Самгу 55 – житель Туркестана – имеет задолженность 27 млн тенге. Машину водворили на штрафстоянку», – проинформировали в полиции.