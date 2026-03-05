Швейный цех запущен в Сузаке

Хорошая новость
7
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В селе Шолаккорган – админист­ративном центре Сузакского района Туркестанской области – начал работу швейный цех.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Запуск нового производства стал еще одним шагом в укреплении промышленного потенциала райо­на, основу которого составляет добыча и переработка урана. Мощность нового предприятия составляет 870 тыс. пар перчаток, 25 тыс. единиц спецодежды, 25 тыс. пар носков, 10 тыс. пар рабочей обуви.

Общая стоимость проекта составила 250 млн тенге. Он профинансирован за счет частных инвестиций.

В настоящее время на предприя­тии на постоянной основе трудо­устроены 35 человек. Инициатором проекта выступило ООО «Созак Групп». Председатель товарищества Абылай Октябров на церемонии открытия рассказал о дальнейших планах развития предприя­тия и расширения ассортимента, подчерк­нув, что приоритетом компании остается обеспечение занятости местных жителей.

#Шолаккорган #швейный цех

