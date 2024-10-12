Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе

собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Когда в нашем микрорайоне в сентябре начались «раскопки» систем теплоснабжения, местные жители заволновались. С одной стороны, все понимают, что замена отслуживших свое труб нужна и гарантирует безаварийное прохождение городом отопительного сезона. С другой же – логично возникает вопрос: почему так поздно? Не затянется ли ремонтная кампания до белых мух?

фото автора

Переживания оказались напрас­ными. К октябрю компания-подрядчик успела заменить трубы. Новые сети из полипропилена заизолированы, что исключит потери тепла. Срок их службы определен в полвека. Устранены также все последствия ремонта.

Во дворах и на внутриквартальных дорогах рабочими были восстановлены все вскрытые участки асфальта, и жителям теперь точно не придется месить грязь во время осенних дождей.

Вывезены были и отслужившие свое металличес­кие трубы. Жители своими глазами увидели, в какое состояние за десятилетия эксплуатации пришло тепловое хозяйство, насколько проржавели коммуникации, превратившись местами в труху…

Кампания по подготовке города к отопительному сезону вышла на завершающую стадию. Традиционно в Шымкенте в силу климатических особенностей отопление включают не раньше середины октября. К примеру, минувший отопительный сезон начался 20 октября.

В этом году осень на юге сухая и теплая. И такой она, по прогнозам синоптиков, ожидается еще на протяжении месяца. Так что коммунальщики города могут использовать это время для того, чтобы завершить все необходимые мероприятия. Собственно, этим они и заняты.

В городском управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства рассказали, что сейчас повсеместно идет опрессовка тепловых сетей, выявляются порывы, ведется их устранение.

К сожалению, испытание высоким давлением проходят не все трубы. Произошло почти полторы сотни утечек и аварийных ситуаций. Это свидетельствует о том, что тепловое хозяйство города сильно изношено и требует огромных капиталовложений. Общая протяженность городских теплосетей составляет 838,6 км, включая 152 км – магистральных и 686,6 км – внутриквартальных тепловых сетей.

Уровень их изношенности в городе составляет 37%. Для снижения этого показателя из местного и республиканского бюджетов выделено 4 млрд тенге.

2,5 млрд тенге выделено на проведение текущего ремонта теплосетей на протяжении 29,4 км. На 16 км предусмотрены монтажные работы. Почти в 1 млрд тенге обойдется реконструкция системы теплоснабжения по улице Адырбекова. На этом участке предусмот­рен демонтаж и укладка 3,6 км тепловых сетей. 311 млн тенге выделили на модернизацию котельной

«АДЦ-160 Гкал». В нынешнем году обновлены две насосные станции.

Выполненный объем работ позволяет руководству города утверждать, что предстоящей зимой в квартирах шымкентцев, пользующихся централизованной системой отопления, температура окажется комфортной. Утвержденный еще минувшей весной план мероприятий по подготовке Шымкента к отопительному сезону 2024⁄2025 года практически выполнен.

Так, главный поставщик тепла для населения, социально-культурных и образовательных объек­тов – АО «3-Энергоорталық» (ТЭЦ-3) – на подготовительные работы к зимнему сезону прак­тически полностью освоил выделенные средства. С объемом проделанной работы журналис­тов ознакомили в ходе пресс-тура, организованного Шымкентским городским департаментом по регулированию естественных монополий совместно с АО «3-Энергоорталык».

Изначально ТЭЦ возводилась для обеспечения горячим паром шинного и нефтеперерабатываю­щего заводов. В 1998 году были построены магистральные трубопроводы теплосети в северную часть города. В 2007-м, когда перестали существовать ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, были построены трубопроводы в южную часть. Сейчас ТЭЦ-3 обеспечивает теплом более 70% многоэтажных домов.

Тепловая электростанция занимается и производством электрической энергии. Среднегодовой ее объем составляет 700 млн киловатт-час.

Областной антимонопольный департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК совместно с акиматом Шымкента утвердил инвестиционную программу на 2022–2026 годы.

В 2024 году сумма общих вложений составит 864 млн 877 тыс. тенге, в том числе 200 млн 216 тыс. тенге – на тепловую энергию (23,35%).

Осуществление инвестиционной программы позволит улучшить качество и эффективность предоставляемых услуг, уменьшить расход топлива, повысить надежность основного и вспомогательного оборудования, а также в целом обеспечить бесперебойное теплоснабжение.

АО «3-Энергоорталык» – субъект собственной монополии с частной формой собственности, поэтому предприятие не получает государственных вливаний денежных средств. Источником финансирования инвестиционной деятельности могут служить только амортизационные отчисления, предусмот­ренные в утвержденном тарифе.

– На станции три котла высокого давления, два турбогенератора суммарной мощностью 160 мегаватт и три паровых котла производительностью пара по 500 тонн в час каждый, – рассказал главный инженер Жансерик Ерботаев. – Капитальный ремонт проведен на втором и третьем котлах. На втором заменили холодный слой РВП – это регенеративный воздухо­подогреватель. Необходимый материал заказали в Беларуси. Работы позволят снизить изношенность оборудования с 38,26 до 36,97%. На сегодня завершен ремонт турбогенератора № 2. Одна турбина в работе, вторая – в резерве.

В прошлом году на модернизацию ТЭЦ было потрачено 1 млрд 18 млн тенге. Это поз­волило уменьшить степень изношенности оборудования с 60,73 до 57,19%. В этом году после окончания всех работ амортизация сократится до 55,07%.

Нынче сумма вложений составила 864 млн 877 тыс. тенге, в этой сумме траты именно на оборудование для производства тепла.

По словам главного инженера, предприятие уже получило письмо от Министерства энергетики РК на предмет того, что, возможно, предстоящей зимой будут сокращения поставок газа. При этом тепловики надеются: в холода перебои с газом продлятся не дольше 10 дней.

– Наше топливо – это в основном природный газ из Узбекистана, – пояснил Жансерик Ерботаев. – Сейчас в запасе 10 661 тонна мазута. Этот объем рассчитан на 10 дней работы, для поддержки. В прошлом году случалось, когда пару раз поставщик сокращал объемы подачи природного газа. В это время нам пришлось разжигать мазут, чтобы удерживать все параметры для теплоснабжения города и для вывода электрической энергии.

По данным АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы», с мая в Шымкент начата поставка угля для населения, бюджетных и коммерческих объектов. Стоимость тонны каменного топлива колеблется от 19 350 до 20 000 тенге.

Из 2 107 многоэтажных жилых домов, жители которых пользуются централизованной системой отопления, паспорта готовности к подаче тепла на начало октября получили 2 062 дома, или 97,9%.

В управлении энергетики и развития инфраструктуры городского акимата заверили, что все 463 бюджетных учреждения к зиме готовы.