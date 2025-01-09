Сигареты подорожают в РК

Согласно приказу министра финансов, в 2025 году, минимальные цены на сигареты с 1 января 2025 года повышены на 50 тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, с 15 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно минимальные розничные цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком были установлены в размере восьмисот двадцати тенге.

Согласно документу, их цена будет повышена до восьмисот семидесяти тенге с 1 января 2025 года.

Вместе с тем, казахстанские сигареты продолжают быть одними из самых дешевых в мире.