Казахстанские сигареты продолжают быть одними из самых дешевых в мире

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Венера Баталова
корреспондент

Дороже всего пачка сигарет стоит в Австралии - 30,32 доллара

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно рейтингу Numbeo, по дешевизне пачки сигарет Marlboro Казахстан занял четвертое место среди 97 стран. Стоимость такой пачки, согласно данным рейтинга, в РК составила 1,78 доллара США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

«Среди стран СНГ наименьшая стоимость пачки Marlboro была зафиксирована в Беларуси: 1,53 доллара США. Дороже, чем в Казахстане и Беларуси, эти сигареты стоят в Узбекистане (2 доллара), России (2,18 доллара), Украине (2,24 доллара, Армении (2,59 доллара), Молдове (2,84 доллара) и Азербайджане (3,53 доллара)», - сообщили в издании.

Дешевле всего в мире пачка сигарет Marlboro обходилась в Нигерии (1,29 доллара), дороже всего — в Австралии (30,32 доллара), Новой Зеландии (24,53 доллара) и Великобритании (18,34 доллара).

При этом сигареты в РК заметно дорожают. Так, по итогам сентября текущего года цены на них выросли на 0,3% в месячной и на 17,4% в годовой динамике.

Сильнее всего ощутили удорожание курильщики Акмолинской области: на 20% за год. Далее по этому показателю идут Павлодарская область (на 19,5%) и Астана (на 18,8%).

Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Абайской и Западно-Казахстанской областях: на 13,9% в каждом из регионов.

Тем временем табачное производство в РК снижает обороты. Так, за январь-август текущего года в стране произвели 11,1 млрд сигарет, папирос, сигар и прочих изделий из табака или его заменителей — на 4,3% меньше, чем годом ранее.

#цены #рейтинг #стоимость #сигареты

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