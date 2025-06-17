фото предоставлено пресс-службой Министерства энергетики РК

Мероприятие, приуроченное к саммиту «Центральная Азия – Китай», организовано Министерством энергетики нашей респуб­лики совместно с Ассоциацией по содействию инфраструктурному и инновационному развитию (АСИИР).

– Казахстан и Китай уже вступили в новое «золотое тридцатилетие» своих отношений. Это время больших возможностей, когда мы вместе можем преодолеть вызовы и раскрыть огромный потенциал для совместного роста. Наше сотрудничество в энергетической сфере – яркий пример успешного взаимодействия в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Оно способствует устойчивому развитию двух стран, укреплению энергетической безопасности и созданию новых возможностей для наших народов, – отметил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на открытии форума.

Осуществленные проекты, по словам министра, демонстрируют приверженность наших стран инновациям и готовность к созданию устойчивой энергетической системы будущего. Энергетика традиционно является ядром казахстанско-китайского партнерства. Отношения между нашими странами вышли за рамки сырьевого экспорта – Казахстан и Китай выстраивают совместную технологически насыщенную экосистему. На сегодняшний день осуществляется 30 проектов в сфере возобновляемых источников энергии с участием китайских компаний общей мощностью 1 700 кВт.

Спикер отметил, что в ходе форума подписаны ключевые документы с компанией CNPC, включая вторичное соглашение по расширению мощностей Шымкентского нефтеперерабатывающего завода до 12 млн тонн, соглашение по строительству завода карбамида в Актюбинской области, трехстороннее заявление Министерства энергетики РК, АО «НК «QazaqGaz» и компании CNPC по проекту «Северный-1» и развитию углеводородного сотрудничества. Ведется работа над расширением нефтепроводов в Казахстане и Китае.

– Мы видим перспективы в развитии водородной энергетики. В отраслевом министерстве принята Концепция развития водородной отрасли, включаю­щая в себя производство водорода, его транспортировку, хранение и преобразование в электроэнергию. Ведется подготовка пилотных проектов, ориентированных на экспорт и привлечение технологий, – добавил глава Минэнерго.

Казахстанско-китайское энергетическое сотрудничество, по словам Ерлана Аккенженова, выходит на новый этап – более глубокий, устойчивый и технологичный. Наши страны не просто осуществляют проекты, они строят модель долгосрочного индустриального партнерства, открытого к инновациям и координации в условиях меняющейся мировой энергетики.

– Казахстан намерен и впредь быть надежным партнером, логистическим узлом и индустриаль­ной платформой региона в рамках энергетического перехода, – заверил спикер.

Центральной темой форума стала энергетическая трансформация: достигнуты договоренности о цифровизации энергетического сектора с Huawei, о внедрении высоковольтных линий HVDC и гидроаккумулирую­щих станций с China Southern Power Grid.

Особое внимание было уделено проектам в сфере возобновляемой энергетики. Так, совместный проект с China Energy предполагает запуск солнечной электростанции «Сауран» в Туркестанской области, а меморандум с CNCEC предусматривает разработку углехимического завода с возможностью переработки газа. Эти инициативы демонстрируют стремление Казахстана к декарбонизации и созданию низкоуглеродной экономики.

Среди других ключевых решений форума – привлечение финансирования для казахстанских энергетических проектов. Соглашение с China Construction Bank обеспечит поддержку инновационных инициатив группы QazaqGaz. Соглашения с Sinopec и Шанхайским университетом Цзяотун заложили основу для технологического партнерства в области глубокой переработки углеводородов и развития водородных технологий.

Форум дал старт новому этапу сотрудничества в энергетике, подчеркнув готовность обеих сторон к внедрению передовых технологий и осуществлению амбициозных проектов. При этом, как неоднократно прозвучало на сессиях, ставка будет сделана на чистое, эффективное и безопас­ное электроснабжение.

Одним из ключевых шагов стало подписание рамочного соглашения с Power China, направленного на локализацию производства, создание научно-исследовательского центра и фонда декарбонизации. Принято решение об учреждении постоян­но действующего секретариата, внедрении цифровой платформы по мониторингу проектов и образовательных программ, направленных на подготовку кадров для будущей энергетики.

Как отметили участники, проходящий в Астане форум открывает новую страницу в диалоге стран региона и Китая, закладывая основы для устойчивого и технологичного будущего энергетики.

В рамках форума подписан ряд важных документов. В том чис­ле, как уже было сказано выше, рамочное соглашение с Power China о стратегическом сотрудничестве в сфере локализации, создании R&D-центра и фонда декарбонизации; Меморандум с China Southern Power Grid о развитии совместных проектов в области HVDC, цифровой энергетики и ГАЭС; Меморандум с Huawei Kazakhstan о взаимодействии в области цифровой трансформации энергетики и кибербезопас­ности; Договор купли-продажи по проекту СЭС «Сау­ран» с China Energy Overseas Investment – об обеспечении поставок электроэнергии от солнечной станции с накопителями в Туркестанской области и серия других отраслевых соглашений.