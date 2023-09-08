Сильнейший за 70 лет ливень обрушился на китайский Шэньчжэнь

Количество осадков, выпавшее в южном китайском мегаполисе Шэньчжэне за сутки, стало самым большим с момента начала метеорологических наблюдений в городе в 1952 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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С вечера четверга по утро пятницы на фоне влияния тайфуна "Хайкуй" на Шэньчжэнь обрушился проливной дождь, пишет в пятницу китайское издание Пэнпай.

"Количество осадков превысило четыре исторических экстремальных значения с начала ведения метеорологических наблюдений в Шэньчжэне в 1952 году", - говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что на фоне ливней уроки в школах города в пятницу были отменены.

Численность постоянного населения Шэньчжэня, согласно данным на конец 2022 года, составляла 17,6 миллиона человек.

Ранее метеорологическая обсерватория соседнего с Шэньчжэнем Гонконга сообщила, что под влиянием тайфуна "Хайкуй" на Гонконг обрушились сильные ливни. По данным обсерватории, в период с 23.00 до 00.00 четверга (21.00-22.00 по времени Астаны) в мегаполисе выпало 158,1 миллиметра осадков, что стало рекордом с 1884 года. В связи с этим Обсерватория выпустила наивысший сигнал штормового предупреждения, в городе открыли временные укрытия.