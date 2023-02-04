Сильный дождь со снегом ожидается на юге Казахстана
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Казахстан во власти южного циклона.
В южные края нагрянуло холодное и мокрое ненастье, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
4 февраля большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием южного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним.
В связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды: ожидаются осадки, на юге временами сильные дождь, снег, гололед, усиление ветра.
Лишь северные регионы РК по-прежнему находятся под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков. По республике ожидается туман.
Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области, ожидаются сильные осадки (дождь, снег).