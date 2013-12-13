Симбиоз образования, науки и производства

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области формирования кадрового потенциала в сфере геологии и недропользования подписали вице-министр индустрии и новых технологий Нурлан Сауранбаев и руководители технических вузов страны.

Вследствие глубокого кризиса, охватившего гео­логическую отрасль, с 1991 года специалисты этой сферы практически не были востребованы. Поэтому образовался своеобразный вакуум как в подготовке геологов, так и в организации преемственности кадров на производстве.

Как решить один из самых злободневных вопросов геологической отрасли, касающийся кадрового обеспечения, обсуждали на диалоговой площадке «Геология-360°» представители министерств индустрии и новых технологий, образования и науки, технических колледжей и вузов.

Как утверждали на встрече руководители учебных заведений, прежде всего их волнует слабая, довольно устаревшая материально-техническая база. Сложности возникают не только с трудоустройством выпускников, но и с организацией производственной практики на предприятиях.

В настоящее время вузы готовят универсальных гео­логов-инженеров. И геологи, и гидрогеологи, и геофизики обучаются по одной специальности – «геология и разведка месторождений полезных ископаемых». Однако текущая ситуация диктует необходимость в подготовке более узких специалистов. Скажем, как воздух нужны гидрогеологи для обеспечения населения питьевой водой согласно программе «Ак булак». Есть потребность в геохимиках, поскольку гео­химические методы поисков играют ключевую роль в открытии месторождений. При разведке месторождений направления поиска задают ученые: тектоники, гео­динамики, термодинамики. Есть на рынке труда спрос на геологов твердых полезных ископаемых, нефти и газа, геофизиков, сейсмологов. Поэтому в ходе диалоговой площадки речь шла о введении новых геологических специальностей в государственный классификатор Казахстана.

На встрече говорилось о том, что необходимо четко определить количество специалистов, которое будут готовить вузы. При этом учебным заведениям желательно распределить между собой специализации для того, чтобы не распылять средства.

Учебные заведения пытаются собственными силами обновить, укрепить учебную базу, и некоторым из них это удается. Однако внедрять в производство IT-технологии без помощи предприятий-работодателей им уже не по силам.

Поднимался и вопрос взаи­мосвязи образования, науки и производства.

– Необходимо выстроить цепочку, в которой будут участвовать и Минобразования, и Мининдустрии, не обойтись и без предприятий. Тогда на выходе мы получим специалиста, адаптированного к производству, – считает проректор Восточно-Казахстанского государственного технического университета Олег Гавриленко.

Стимулировать развитие кадрового потенциала МИНТ предлагает посредством дополнительных мер. Это и открытие кружков «Юный геолог», и организация ежегодных олимпиад для школьников, и увеличение количества грантов в вузах и по программе «Болашак», именные стипендии лучшим студентам, обучающимся по геологическим специальностям, организация производственной практики на базе действующих предприятий в стране и за рубежом за счет использования 1% отчислений нед­ропользователей, предусмот­ренных в конт­рактных обязательствах на обучение, и другие.

Весомым подспорьем в подготовке представителей этой романтичной профессии станет открытие Гео­логического центра, который является совместным проектом «Казгеологии» и Назарбаев­ университета. Новый центр, по словам вице-министра индустрии и новых технологий Н. Сау­ранбаева, будет достоянием всех геологов. Это будет «город геологов» со своим архивом, лабораторными парками и даже кафе под названием «Геолог».

– Будущее Казахстана неразрывно связано с освоением месторождений, – подчеркнул Н. Сауранбаев. – Центр компетенции в области геологии в Казахстане поможет сформировать фундаментальную научную базу, благодаря которой месторождения в стране будут полноценно осваиваться.

Согласно заключенному меморандуму, намечено создание рабочей группы для решения наиболее актуальных вопросов подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере геологии и недропользования.

Роза АМАНОВА