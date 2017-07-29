Синицы составляют песни из сложных предложений - ученые

В песнях восточных синиц орнитологи обнаружили сложные фразы, составленные из отдельных слов, а также выявили синтаксические нормы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал Naked science.
Японский орнитолог Тошитака Сузуки и его сотрудники обнаружили необычные способности у восточных синиц (Parus minor). Оказалось, что эти самые обычные на вид птицы, широко распространенные в Японии и на российском Дальнем Востоке, используют, как люди, в общении определенным образом составленные фразы. До сих пор такая способность считалась прерогативой высших приматов.
Более того, синицы реагируют на фразы только в том случае, если они сложены в соответствии с определенным "синтаксисом".
Например, если к стае приближается опасный хищник, синицы издают предупредительный крик: АВС-D. АВС соответствует опасности вообще, а D служит для привлечения внимания членов родственной стаи. Иначе говоря, ABC-D можно обозначить как предупреждение стаи об опасности. И действительно, проигрывая такую запись синицам, можно заставить их в испуге сбиться теснее друг к другу. Однако когда ученые скомпоновали ту же запись иначе – как D-ABC – никакой реакции не последовало.
Тошитака Сузуки и его соавторы считают, что это указывает на наличие у восточных синиц своего рода "синтаксиса", почти как в человеческой речи.
Японский орнитолог Тошитака Сузуки и его сотрудники обнаружили необычные способности у восточных синиц (Parus minor). Оказалось, что эти самые обычные на вид птицы, широко распространенные в Японии и на российском Дальнем Востоке, используют, как люди, в общении определенным образом составленные фразы. До сих пор такая способность считалась прерогативой высших приматов.
Более того, синицы реагируют на фразы только в том случае, если они сложены в соответствии с определенным "синтаксисом".
Например, если к стае приближается опасный хищник, синицы издают предупредительный крик: АВС-D. АВС соответствует опасности вообще, а D служит для привлечения внимания членов родственной стаи. Иначе говоря, ABC-D можно обозначить как предупреждение стаи об опасности. И действительно, проигрывая такую запись синицам, можно заставить их в испуге сбиться теснее друг к другу. Однако когда ученые скомпоновали ту же запись иначе – как D-ABC – никакой реакции не последовало.
Тошитака Сузуки и его соавторы считают, что это указывает на наличие у восточных синиц своего рода "синтаксиса", почти как в человеческой речи.