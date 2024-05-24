Сирот и особенных детей учат азам будущей профессии

Общество
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Елена Ульянкина, Карагандинская область

Благотворительные фонды помогают реализовывать образовательные проекты

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В Карагандинском регионе действуют 10 специальных интернатов, в которых учатся более 1 500 особенных детей. Они, как и их сверстники из обычных школ, хотят найти профессию по душе и быть нужными обществу. И юная Танюша Повчун, жизнерадостная девочка с косичками. У Тани есть мечта – хочет стать кондитером. Она уже многое умеет. Азам профессии девочку и ее товарищей обучили преподаватели из колледжа питания и сервиса в рамках проф­ориентационного проекта.

– Особенно я люблю готовить пирожные, – с воодушевлением рассказывает Таня. – Нас научили делать тесто, готовить крем, добавлять туда ягоды и фрукты. Надо же, чтобы все красиво было! Еще мы торты сами пекли и потом украшали их. Мне очень нравится готовить! Когда вырасту, то поступлю в колледж, отучусь и буду работать в ресторане.

Танюша еще больше воодушевилась, когда директор Карагандинского колледжа питания и сервиса вручила ей сертификат. Для девочки из интерната это не просто бумага, а путевка в жизнь – нормальную, такую же, как у всех.

Такие же сертификаты получили еще 26 воспитанников Центра поддержки детей с особыми образовательными потребнос­тями, которые участвовали в профориентационном проекте. Они, разделившись на две группы, весь учебный год постигали основы таких специальностей, как «кондитерское дело» и «рес­торанное дело». За это время подростки выслушали лекции по 21 теме и приняли участие в шести мастер-классах. Под руководством опытного педагога они готовили блюда, которые подают в ресторанах, учились их подавать и сервировать столы. Все необходимое для этого оборудование в школе-интернате есть. Его, а также посуду и продукты для кондитерских изделий помог приобрести благотворительный фонд Ayala при поддержке спонсора – компании «CUMMINS Казахстан».

– Наши сертификаты получили все те, кто успешно прошел курсы и сдал экзамен, – говорит директор Центра поддержки детей с особыми образовательными потребностями Данекер Сейсекина. – В сертификатах мы указали количество часов, в течение которых занимались наши дети: по «кондитерскому делу» – 32 часа и по «ресторанному делу» – 25 часов. Надеемся, что полученные знания и навыки помогут им найти работу в сфере общественного питания.

Еще один профориентационный проект сейчас реализуется в детском доме «Таңшолпан». Здесь девочек учат кройке и шитью.

Надо сказать, что здешние воспитанники и раньше без дела не сидели. Они работали в слесарной мастерской, высаживали растения в теплице, занимались хореографией, рисованием, ходили в фотостудию и в собственный театральный кружок. А теперь старшеклассницы получили возможность освоить профессию швеи. Благотворительный фонд Ayala помог оборудовать в детском доме «Таңшолпан» современную мастерскую: купил машинки, ткани, нитки и даже интерактивную доску. Здесь есть специальный термопресс, с помощью которого мастерицы наносят рисунки и логотипы на свои сумки, футболки, подушки и прочие изделия.

– Мы тесно сотрудничаем с такими благотворительными фондами, как «Қазақстан халқына», Ayala, Dara и «Болашақ», – отмечает представитель управления образования Карагандинской области Галина Абишева. – Они помогают нашим школам, интернатам и детским домам укреплять их материально-техническую базу и обучать педагогов. За это им огромное спасибо!

Добавим, что благотворительный фонд Ayala недавно оказал помощь карагандинской школе-интернату № 3. Здесь учатся более 100 детей с нарушениями слуха. При участии спонсора в учебном заведении оборудовали аудиокласс: оснастили его микрофонами, наушниками и пультами управления, которые позволяют слабослышащим ученикам регулировать уровень звука. Благодаря такой аппаратуре дети лучше слышат речь учителя и одноклассников, что позитивно отражается на их умении говорить. Это крайне важно для их успешной адаптации в обществе.

#дети #интернат #профориентация #детский дом #сироты #AYALA

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