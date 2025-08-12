Обратиться туда могут студенты всех курсов, если им не предоставили место в общежитии или возникли трудности с заселением

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане начал работу ситуационный центр, который поможет студентам решить вопрос с заселением в общежития. Об этом на пресс-конференции по площадке Правительства сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает Kazpravda.kz

По его словам, в большинстве регионов проблема с местами в общежитиях решена, кроме Алматы, где сохраняется дефицит порядка 10 тыс. мест.

«Приоритет будет отдаваться первокурсникам. Если три года назад дефицит составлял 88 тыс. мест, то сейчас он сокращен до 10 тыс.», – отметил министр.

Ситуационный центр начал работу на прошлой неделе. Обратиться туда могут студенты всех курсов, если им не предоставили место в общежитии или возникли трудности с заселением. При необходимости в рамках межвузовской координации студентов будут перенаправлять в общежития других учебных заведений, где есть свободные места.

Кроме того, выделено 55 мест в кризисном центре для студентов, оказавшихся в сложной ситуации, например, прибывших ночью и не заселенных в общежитие. Для временного размещения также привлекаются хостелы, которые проходят проверку три раза в год.

«Мы взяли за основу такой принцип – ни один студент не должен остаться на улице. Для этого приняты все меры», — подчеркнул Саясат Нурбек.

Контакты ситуационного центра по вопросам обеспечения студентов общежитием:

+7 (700) 255 14 43

+7 (700) 950 95 28

+7 (727) 237 01 70