Школьники взяли главные награды на престижных турнирах по робототехнике в США

В США завершились два крупных международных турнира по робототехнике, проходящих в рамках программы FIRST Tech Challenge. Учащиеся Назарбаев Интеллектуальных школ успешно представили Казахстан и завоевали главные награды соревнований, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НИШ

Одним из ключевых событий стал турнир Western Edge Premier Event 2026, прошедший в Калифорнии, и объединивший 88 команд из более чем 10 стран.

Команда PHOBOS, представляющая НИШ Алматы-Медеу, стала абсолютным лидером турнира и завоевала четыре главные награды Winning Alliance Captain и Inspire Award Winner в общем зачете Western Edge Premier Event; Winning Alliance Captain и Inspire Award Winner в дивизионе «Sea Division».

Еще один значимый результат был достигнут на международном турнире Run for the Robots, который прошел в городе Лексингтон, штат Кентукки. В соревновании приняли участие более 70 команд из 25 штатов США, а также Пуэрто-Рико, Бразилии и Казахстана, что подчеркивает высокий международный уровень турнира.

Казахстан на соревновании представила команда Atomic Heart, в состав которой вошли учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы Шымкент-Абай. По итогам соревнований шымкентские школьники стали обладателями высшей судейской награды – Inspire Award 1.

Напомним, FIRST Tech Challenge – международная программа для школьников, направленная на развитие навыков проектирования, тестирования и презентации собственных технических решений. В Казахстане национальный этап программы организует USTEM Foundation, при поддержке которого команды представили страну на международных турнирах.